Из Абхазии в Россию экспортировано 159 012 килограммов мимозы

Об этом Апсныпресс сообщили в Государственном таможенном комитете Республики Абхазия.







Сухум. 5 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. В преддверии Международного женского дня 8 марта Абхазия экспортировала в Россию 159 012 килограммов мимозы (Акации серебристой), что на 30, 333 килограмма больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Об этом Апсныпресс сообщили в Государственном таможенном комитете Республики Абхазия.







По информации ГТК РА, в 2019 году за аналогичный период было экспортировано 128 679 килограммов мимозы, в 2018 году – 78 258 килограммов.