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Из Абхазии в Россию экспортировано 159 012 килограммов мимозы
13:33, 5 Марта 2020
Об этом Апсныпресс сообщили в Государственном таможенном комитете Республики Абхазия.
Сухум. 5 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. В преддверии Международного женского дня 8 марта Абхазия экспортировала в Россию 159 012 килограммов мимозы (Акации серебристой), что на 30, 333 килограмма больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Об этом Апсныпресс сообщили в Государственном таможенном комитете Республики Абхазия.
По информации ГТК РА, в 2019 году за аналогичный период было экспортировано 128 679 килограммов мимозы, в 2018 году – 78 258 килограммов.
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