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Ия Барзания: инфекционное отделение Гудаутской больницы может принять около 300 человек

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15:32, 30 Марта 2020
Ия Барзания: инфекционное отделение Гудаутской больницы может принять около 300 человек
Главная медсестра ГЦРБ рассказала о подготовке Гудаутской ЦРБ к работе в условиях Чрезвычайного положения.

Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Гудаутская центральная районная больница готова к приему инфицированных пациентов. Об этом журналистам рассказала главная медсестра ГЦРБ Ия Барзания.

Как подчеркнула Барзания, на сегодняшний день пациентов в больнице почти нет. В инфекционном отделении находится один человек, который прибыл с подозрением на коронавирус, но после тестирования наличие вируса не подтвердилось. По ее словам, всего в стране было 2 случая с подозрением на коронавирус, но ни один не подтвердился.

Кроме того, главная медсестра ГЦРБ сообщила, что в больнице готовы к работе 7 аппаратов искусственной вентиляции легких, и сейчас привезли еще несколько штук из Гагры и Сухума. «Все необходимое, начиная от препаратов, у нас есть. И, если, не дай Бог, поступят заболевшие, отделение готово. На сегодняшний день мы можем принять около 300 человек», – уточнила она.

Барзания рассказала о работе больницы в условиях ЧП: «Мы совместно с главным врачом постоянно дежурим и всегда находимся на работе. Все сотрудники здесь, никто не уходит. Периодически проводятся учения, в которых принимают участие также и российские коллеги. Работаем дружно. Медикам выдали защитные костюмы. Есть палатки для сортировки пациентов, чтобы не заходили в инфекционное отделение. Но пока сортировка не проводилась, хотя после объявления карантина, люди стали чаще обращаться в больницу».

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