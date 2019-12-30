Историк: январское наступление было необходимо, чтобы спасти Восточный фронт

В день 27-й годовщины январской наступательной операции Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. доктор исторических наук Аслан Авидзба проанализировал значение наступательной операции.



Сухум. 5 января. Апсныпресс. 5 января 1993 года абхазские военные предприняли попытку штурма оккупированной войсками Госсовета Грузии столицы Абхазии. По словам историка, несмотря на то, что попытка освободить город оказалась неудачной, другая цель этой операции, а именно: отвлечь силы противника от Восточного фронта, удалась.



«С 26 по 29 декабря 1992 года по всей линии Восточного фронта грузины предприняли широкомасштабное наступление. Оно было отбито и приостановлено, но никто не говорил, что оно не повторится. В тот период ситуация на Восточном фронте сложилась очень тяжелая, практически, катастрофическая. После того, как 14 декабря в Лате был сбит вертолет, поставка гуманитарной помощи в Ткуарчал не осуществлялась. К тому времени люди уже стали умирать от голода. Остановилась и доставка боеприпасов. В этой ситуации, если бы грузинские войска предприняли массированное наступление еще несколько раз, бойцы Восточного фронта могли бы и не выдержать», – рассказал Аслан Авидзба.



Анализируя сложившуюся обстановку уже спустя 27 лет после этих событий, историк отметил, что многие говорили и продолжают говорить о бессмысленности январской, а позже и мартовской операций. Но, по его мнению, их нельзя назвать таковыми из-за того, что они потерпели неудачу. «Война состоит не только из побед. Надо понимать, что январское наступление – одна из трагических и героических страниц истории войны, которая внесла значительный и весомый вклад в дело нашей Победы. Январское наступление – генеральная репетиция Победы в сентябре», – подчеркнул Авидзба.



Историк отметил, что операция, действительно, была не подготовлена, были просчеты и неслаженность выполнения приказов: «Но наступление было необходимо для того, чтобы спасти Восточный фронт. Те подразделения, которые перешли реку, героически сражались, но наткнулись на оборону, через которую пройти были не в состоянии. Впервые мы потеряли так много людей одновременно».



Отдельно Аслан Авидзба рассказал о потерях в том сражении. Он напомнил, что при отступлении основных сил тела погибших остались на поле боя, при этом договориться забрать их, не удалось. Тела абхазских воинов грузинская сторона потребовала обменять на своих военнопленных. «На пятый день после наступления, войска Госсовета Грузии обменяли 23 тела на живых пленных. Кощунство этой сделки заключалось в том, что среди переданных тел были и те, кого взяли в плен и убили непосредственно перед выдачей, после жестоких издевательств. Их тела отдали еще теплыми. Этот факт засвидетельствован судебно-медицинской комиссией, созданной при Гудаутском госпитале», – сказал Авидзба.



Кроме того, по мнению историка, январское наступление показало необходимость введения должности Главнокомандующего военными силами Абхазии. «8 января Главнокомандующим ВС стал Владислав Ардзинба. Он и так был главой государства, и безусловно, главным человеком в Абхазии, но официально Главой армии он не был. Позже, 21 января, ввели должность комиссара ВС. Первым комиссаром стал Сергей Шамба. Кроме того, пришло осознание того, что в армии необходимо проводить политико-воспитательную работу. Хотя ни в каких документах эти события не связывают, но очевидно, что такое решение продиктовано было итогами наступления», – сказал он.





(АП): Утром 5 января подразделения абхазских Вооружённых сил, численностью около 180 человек, предприняли попытку освобождения оккупированного Сухума. Передовые подразделения прорвали линию обороны грузинских войск в нижнем течении реки Гумиста. Ожесточённые боевые действия длились до 19:00, после чего подразделения абхазских войск отступили к Гумисте.



В наступлении погибли 37 абхазских бойцов, более 100 человек получили ранения.

