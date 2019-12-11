Историк о самой страшной странице в истории Отечественной войны народа Абхазии

Доктор исторических наук Аслан Авидзба о Латской трагедии.



Сухум. 14 декабря. Апсныпресс. 14 декабря 1992 года в Кодорском ущелье, над селом Лата, войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет Ми-8, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате этого варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей.



В 27-ю годовщину трагедии историк Аслан Авидзба вспоминает и дает оценку событию: «Это самая страшная страница в истории Отечественной войны народа Абхазии. Война сама по себе трагедия, но когда погибают женщины, дети, в том числе не успевшие появиться на свет, это страшная трагедия. И совершивший такое, трудно ассоциируется со званием человека. Конечно, во время боевых действий нарушаются законы ведения войны, не всегда соблюдаются международные конвенции… Но это был акт геноцида! Они знали, что совершается гуманитарный рейс, что в вертолете летят женщины и дети. Тем не менее, все были уничтожены, потому что являлись представителями абхазского народа».



По мнению историка, причина уничтожения вертолета кроется не только в попытке нагнетания страха внутри абхазского народа и попытке использовать это событие для того, чтобы расколоть абхазский народ. Акт геноцида стал и сведением личных счетов. «Это событие явилось возмездием со стороны бывшего министра внутренних дел Ломинадзе, который таким образом отомстил Владимиру Анцупову. (АП: Владимир Владимирович Анцупов – один из лучших партизанских командиров, его отряд считался самым дисциплинированным на Восточном фронте. Кандидат исторических наук Владимир Анцупов погиб в возрасте 45 лет. До войны преподавал историю в Абхазском госуниверситете, один из создателей первого спецназа «Абхазской гвардии»). 24 июня 1992 года Ломинадзе, забаррикадировавшийся в кабинете министра внутренних дел, был изгнан. В этом процессе основную роль играл Анцупов. И многие считают, что Ломинадзе, уже будучи представителем оккупационных властей, как-то узнав, в каком самолете будет находиться Владимир Анцупов, сумел таким образом отомстить ему», – считает Авидзба.



Как отмечает Аслан Авидзба, после уничтожения вертолета грузинская сторона выдвигала ряд версий по поводу произошедшего. «Первой версией было то, что вертолет сбит абхазской стороной, чтобы показать бесчеловечность грузин. Но это выглядело настолько неправдоподобно, что вскоре они от нее отказались и начали говорить, что вертолет упал из-за перегрузки, что он не рассчитан на такое количество людей. Но российская комиссия установила: 85 человек на борту – не критическая масса для вертолета, рассчитанного на перевозку грузов», – сказал Авидзба.



Историк напоминает, что вертолет был сбит над селом Лата, которое в то время контролировалось грузинской стороной и, соответственно, ими был найден черный ящик. Долгое время ящик не возвращался, потом его передали российской комиссии, но раскрытым и с разорванной магнитофонной лентой. «Главный факт, который установила комиссия, это то, что вертолет был сбит ракетой земля – воздух. И радиус пуска показал, что выстрел был произведен с территории, контролируемой грузинской стороной», – подчеркнул Авидзба.



Российская комиссия прибыла на место аварии на следующий день после крушения. «Один из членов российской комиссии вспоминал, что, когда они прибыли на место аварии, там уже были грузинские подразделения, занимавшиеся мародерством. С комиссией приехал и российский оператор, который начал их снимать. Они подбежали, разбили камеру и забрали кассету. Но не учли, что эти люди все равно расскажут об увиденном. Правда, мы никогда не узнаем имен тех, кто это делал. Трудно даже вообразить, что люди могли грабить обгорелые тела женщин и детей», – сказал историк.