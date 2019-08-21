Историк о признании независимости Абхазии: для абхазского народа – это признание всех наших страданий, которые мы терпели ради того, чтобы добиться права жить в своей стране, по своим законам

В день 11-й годовщины признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией доктор исторических наук Аслан Авидзба рассказал Апсныпресс о значении этого исторического события.



Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Любое судьбоносное политическое событие всегда – стечение обстоятельств. Причем, обычно ситуация движется плавно, но, бывает, происходят события, которые становятся катализатором перемен. Такую тенденцию отметил доктор исторических наук Аслан Авидзба, комментируя признание независимости Республики Абхазия Российской Федерацией. По его мнению, вооруженное вторжение в Южную Осетию в августе 2008 года стало катализатором признания независимости Абхазии, но и без этого, как отмечает историк, все шло к тому, чтобы Россия рано или поздно признала Абхазию.



Авидзба напомнил хронологию событий: «До того, как Дмитрий Медведев стал президентом России, еще Владимир Путин, будучи на посту Главы государства, начал принимать решения, которые уже показывали новую роль, новую позицию России в регионе. Одно из первых решений Путина, после того, как он в 1999 году стал главой Правительства РФ, это – отмена постановления Правительства РФ от 19 декабря 1994 года об экономической блокаде Абхазии. Весной 2008 года Россия в одностороннем порядке вышла из участников соглашения СНГ от 1996 года о блокаде Абхазии. Выход из международного соглашения – это уже серьезный международный шаг, свидетельствовавший о решимости российского руководства по-новому обозначить свои интересы в регионе. Президент России поручает российским ведомствам разработать план мероприятий по улучшению жизни граждан Абхазии. Затем, в страну вводятся так называемые железнодорожные войска, которые должны были отремонтировать и охранять железную дорогу. То есть, все эти действия в контексте складывающихся геополитических обстоятельств говорили о том, что у России существуют уже четкие, далеко идущие намерения по изменению отношений с Абхазией. При этом необходимо понимать, что эти намерения совпадали с интересами самой Абхазии».



Возвращаясь к трагическим военно-политическим событиям августа 2008 года в Южной Осетии, историк отметил значение подписанного по итогам военных действий Соглашения между президентами России, Франции и Грузии, где Франция выступила посредником от имени международного сообщества между сторонами вооруженного конфликта. Авидзба напомнил, что в 2008 году, после военного конфликта, в Тбилиси приехал тогдашний президент Франции Николя Саркози и провел переговоры с президентом Грузии Саакашвили. «Было подписано Соглашение, которое сначала подписали Саркози и Саакашвили, а потом Саркози и Медведев. Но в документе были разночтения по одному пункту. В том варианте, который подписали Саркози и Медведев, был пункт, с которым не согласился Саакашвили. И при подписании документа между Саркози и Саакашвили, этот пункт был изменен. А позже грузинская, и поддерживающие ее Западные страны, ссылались на трактовку шестого пункта, который был подписан в Тбилиси. То есть получилось, что один и тот же документ имеет две редакции, и каждая сторона ссылается на свой вариант. И это имело большое значение», – отметил историк. По его словам, в российском варианте Соглашения говорилось, что Грузия и Запад приветствуют начало международного урегулирования процесса в Абхазии, а в его грузинском варианте документ был дополнен словами, что «контекст переговоров должен учитывать территориальную целостность Грузии». «Такая трактовка привела в дальнейшем к тому, что вопрос признания независимости Абхазии стал актуальным. Россия не могла согласиться с формулировкой, в которой признавалась территориальная целостность Грузии», – пояснил он.



Еще одним важным моментом, повлиявшим в некоторой степени на ход истории, Авидзба считает запланированную Олимпиаду-2014 в Сочи. «Это – глобальный проект. Россия не могла позволить, чтобы проведение такого мероприятия было под постоянной угрозой срыва. И поэтому вопрос безопасности в Кодорском ущелье, которое в то время еще контролировалось грузинскими силами, надо было решать. Олимпиада – это большой спорт, а большой спорт – это большая политика!» – сказал ученый.



Аслан Авидзба отметил, что значение признания независимости Абхазии нельзя переоценить. «Для абхазского народа – это признание всех наших страданий, которые мы терпели ради того, чтобы добиться права жить в своей стране, по своим законам. Это – не победа одного поколения, это признание всех усилий абхазского народа, предпринимавшихся за последние 200 лет», – подчеркнул он.



При этом Авидзба убежден, что признание состоялось благодаря неуступчивости абхазского народа. «Признание стало возможным, благодаря героизму абхазского народа и всех жителей Абхазии, которые не только защитили страну во время войны, но и после войны не поддались уговорам и шантажу со стороны международного сообщества и не отказались от своих завоеваний», – сказал историк. Он напомнил, что одним из первых, кто верил в признание Россией независимости Абхазии, был Владислав Ардзинба, которого, по мнению Авидзба, можно считать политическим оракулом. «Впервые Владислав Григорьевич сказал о том, что Россия нас признает, 9 июня 1993 года на встрече с тогдашним министром иностранных дел РФ Андреем Козыревым. Когда Козырев начал давить на Владислава он сказал: когда-нибудь придут к руководству Россией политики-патриоты России, которые признают Абхазию. Но тогда эта его фраза казалась просто фантастической», – отметил Авидзба.



Ученый убежден, что ситуация с завоеванием Абхазией независимости и ее дальнейшим признанием – это как раз тот редкий случай в истории, когда торжествует справедливость. «Возможно это звучит слишком лирично… Но, что такое наша война? Это борьба добра со злом. И наша победа – это хотя бы временная победа добра над злом, что редко бывает в современном мире. Также мы должны понимать, что 26 августа 2008 года – это было торжество справедливости! И мы должны состояться не только в память о наших погибших, но и как пример для всех, кто смотрит на нас с надеждой!» – сказал Авидзба.