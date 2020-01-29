Исполняющий обязанности Президента Абхазии поздравил Президента Науру с Днём Независимости республики

«Народ Республики Абхазия глубоко благодарен руководству Науру за признание нашей республики и поддержку на международной арене»,- отмечается в поздравлении.



Сухум. 31 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба поздравил Президента Республики Науру Лайонела Энгимия с Днём Независимости Науру:



"Ваше Превосходительство господин Президент!



Свидетельствую своё высокое к Вам уважение и направляю Вам и Вашему народу сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Независимости Республики Науру!



31 января 1968 года стал важной вехой в современной истории вашей страны, днём создания независимого демократического государства.



Народ Науру, пройдя нелегкий путь в борьбе за свободу, уверенно идёт в будущее по пути демократического развития.



Народ Республики Абхазия глубоко благодарен руководству Науру за признание нашей республики и поддержку на международной арене. Мы искренне надеемся, что при Вашем непосредственном участии мы станем свидетелями укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.



В этот знаменательный день от всей души позвольте пожелать Вам, Ваше Превосходительство, и всему дружественному народу Республики Науру мирного неба над головой, добра, счастья и благополучия!"

