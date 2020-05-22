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Исполняющим обязанности главы Администрации Очамчырского района назначен Станислав Амичба
17:06, 29 Мая 2020
Соответствующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.
Сухум. 29 мая. Апсныпресс. Указом Президента РА Аслана Бжания, в соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», исполняющим обязанности главы Администрации Очамчырского района назначен Амичба Станислав Ильич.
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