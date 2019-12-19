09:25, 19 Декабря 2019
09:24, 19 Декабря 2019 5
20:20, 18 Декабря 2019 381
19:37, 18 Декабря 2019 333
17:51, 18 Декабря 2019 356
17:17, 18 Декабря 2019 315
16:21, 18 Декабря 2019 584
15:55, 18 Декабря 2019 428
15:17, 18 Декабря 2019 206
13:02, 18 Декабря 2019 406
12:32, 18 Декабря 2019 348
19:00, 17 Декабря 2019 1717
17:33, 17 Декабря 2019 546
16:24, 17 Декабря 2019 522
16:09, 17 Декабря 2019 504
15:57, 17 Декабря 2019 309
12:37, 17 Декабря 2019 481
12:34, 17 Декабря 2019 435
12:30, 17 Декабря 2019 316
11:57, 17 Декабря 2019 320
11:55, 17 Декабря 2019 323
11:42, 17 Декабря 2019 509
15:36, 16 Декабря 2019 484
15:34, 16 Декабря 2019 384
13:52, 16 Декабря 2019 693
Популярное
17.12.2019 1717
12.12.2019 1243
12.12.2019 775
14.12.2019 773
16.12.2019 765
Исполняющим обязанности главы Администрации Очамчырского района назначен Геннадий Цвижба
09:25, 19 Декабря 2019
Президент РА подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Очамчырского района.
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Очамчырского района.
В Указе говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Очамчырского района Цвижба Геннадия Платоновича».
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Очамчырского района.
В Указе говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Очамчырского района Цвижба Геннадия Платоновича».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.