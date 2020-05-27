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Исполняющим обязанности главы Администрации города Новый Афон назначен Темур Отырба

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16:27, 27 Мая 2020
Исполняющим обязанности главы Администрации города Новый Афон назначен Темур Отырба
Соответствующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.

Сухум. 27 мая. Апсныпресс. Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания, в соответствии со статьей 24 Закона РА «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», исполняющим обязанности главы Администрации г. Новый Афон назначен Отырба Темур Бинуриевич.

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