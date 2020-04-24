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Исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района назначен Юрий Хагуш
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18:34, 30 Апреля 2020
Указ об этом подписал Глава государства Аслан Бжания.
Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ об исполняющем обязанности главы администрации Гагрского района.
В тексте Указа говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района Хагуш Юрия Львовича».
(АП): Хагуш Юрий Львович родился 18 ноября 1985 года в г. Гагра, Абхазской АССР.
В 2000 году окончил Бзыбскую среднюю школу №2.
С 2001 года по 2007 год – учеба в Ростовском институте защиты предпринимателя, специальность – «юрист».
С 2003 по 2005 год проходил срочную службу при Военной прокуратуре Республики Абхазия.
С 2007 года по 2017 год занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью.
С 2017 года по настоящее время – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, заместитель председателя Комитета по культуре, делам молодежи и спорту.
Женат. Отец троих детей.
Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ об исполняющем обязанности главы администрации Гагрского района.
В тексте Указа говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района Хагуш Юрия Львовича».
(АП): Хагуш Юрий Львович родился 18 ноября 1985 года в г. Гагра, Абхазской АССР.
В 2000 году окончил Бзыбскую среднюю школу №2.
С 2001 года по 2007 год – учеба в Ростовском институте защиты предпринимателя, специальность – «юрист».
С 2003 по 2005 год проходил срочную службу при Военной прокуратуре Республики Абхазия.
С 2007 года по 2017 год занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью.
С 2017 года по настоящее время – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, заместитель председателя Комитета по культуре, делам молодежи и спорту.
Женат. Отец троих детей.
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