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Исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района назначен Астамур Кецба
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10:47, 23 Декабря 2019
Соответствующий Указ подписал Президент РА Рауль Хаджимба.
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Гагрского района.
В документе говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района Кецба Астамур Шамилевича».
(АП): Кецба Астамур Шамилевич, родился 22 июля 1960 года в селе Джгярда Очамчырского района.
В 1977 году окончил Сухумскую среднюю школу №10. В том же году поступил на дневное отделение юридического факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1982 году.
С 1982 года по 1984 – служба в ВС СССР.
С марта по май 1983 года – военный следователь Военной прокуратуры Мурманского военного гарнизона ЛенВО.
С мая 1983 по сентябрь 1984 – военный следователь Военной прокуратуры Термезского военного гарнизона ТуркВО.
С октября 1984 по май 1985 – помощник прокурора города Сухум.
С мая 1985 по июнь 1987 – старший следователь Прокуратуры города Гагра с возложением обязанностей помощника прокурора.
С июля 1987 по апрель 1996 – председатель Гагрского городского суда.
С апреля 1996 по май 1999 – начальник юридического отдела ООО «КЦ «Питер» в Санкт-Петербурге.
С июля 2000 по июль 2002 года – начальник юридического отдела Международного союза экономистов в Санкт-Петербурге.
С августа 2002 по май 2006 – вице-президент по правовым вопросам центральной компании Финансово-промышленной группы ООО «РусИнкор» в Москве.
С 25 мая 2006 года по 9 сентября 2011 года – глава Администрации Гагрского района. Депутат Гагрского районного Собрания III-IV-V созывов.
С мая 2017 года – советник Президента Абхазии по внешнеэкономической деятельности.
С апреля 2018 года – вице-премьер РА.
Женат, отец двоих детей.
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Гагрского района.
В документе говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района Кецба Астамур Шамилевича».
(АП): Кецба Астамур Шамилевич, родился 22 июля 1960 года в селе Джгярда Очамчырского района.
В 1977 году окончил Сухумскую среднюю школу №10. В том же году поступил на дневное отделение юридического факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1982 году.
С 1982 года по 1984 – служба в ВС СССР.
С марта по май 1983 года – военный следователь Военной прокуратуры Мурманского военного гарнизона ЛенВО.
С мая 1983 по сентябрь 1984 – военный следователь Военной прокуратуры Термезского военного гарнизона ТуркВО.
С октября 1984 по май 1985 – помощник прокурора города Сухум.
С мая 1985 по июнь 1987 – старший следователь Прокуратуры города Гагра с возложением обязанностей помощника прокурора.
С июля 1987 по апрель 1996 – председатель Гагрского городского суда.
С апреля 1996 по май 1999 – начальник юридического отдела ООО «КЦ «Питер» в Санкт-Петербурге.
С июля 2000 по июль 2002 года – начальник юридического отдела Международного союза экономистов в Санкт-Петербурге.
С августа 2002 по май 2006 – вице-президент по правовым вопросам центральной компании Финансово-промышленной группы ООО «РусИнкор» в Москве.
С 25 мая 2006 года по 9 сентября 2011 года – глава Администрации Гагрского района. Депутат Гагрского районного Собрания III-IV-V созывов.
С мая 2017 года – советник Президента Абхазии по внешнеэкономической деятельности.
С апреля 2018 года – вице-премьер РА.
Женат, отец двоих детей.
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