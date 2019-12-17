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Исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района назначен Астамур Кецба

14
10:47, 23 Декабря 2019
Исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района назначен Астамур Кецба
Соответствующий Указ подписал Президент РА Рауль Хаджимба.

Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Гагрского района.

В документе говорится:

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района Кецба Астамур Шамилевича».


(АП): Кецба Астамур Шамилевич, родился 22 июля 1960 года в селе Джгярда Очамчырского района.

В 1977 году окончил Сухумскую среднюю школу №10. В том же году поступил на дневное отделение юридического факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1982 году.

С 1982 года по 1984 – служба в ВС СССР.

С марта по май 1983 года – военный следователь Военной прокуратуры Мурманского военного гарнизона ЛенВО.

С мая 1983 по сентябрь 1984 – военный следователь Военной прокуратуры Термезского военного гарнизона ТуркВО.

С октября 1984 по май 1985 – помощник прокурора города Сухум.

С мая 1985 по июнь 1987 – старший следователь Прокуратуры города Гагра с возложением обязанностей помощника прокурора.

С июля 1987 по апрель 1996 – председатель Гагрского городского суда.

С апреля 1996 по май 1999 – начальник юридического отдела ООО «КЦ «Питер» в Санкт-Петербурге.

С июля 2000 по июль 2002 года – начальник юридического отдела Международного союза экономистов в Санкт-Петербурге.

С августа 2002 по май 2006 – вице-президент по правовым вопросам центральной компании Финансово-промышленной группы ООО «РусИнкор» в Москве.

С 25 мая 2006 года по 9 сентября 2011 года – глава Администрации Гагрского района. Депутат Гагрского районного Собрания III-IV-V созывов.

С мая 2017 года – советник Президента Абхазии по внешнеэкономической деятельности.

С апреля 2018 года – вице-премьер РА.

Женат, отец двоих детей.

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