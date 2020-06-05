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Исполнение бюджета, налоговые поступления и НДС: Александр Анкваб провел совещание

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20:28, 8 Июня 2020
Исполнение бюджета, налоговые поступления и НДС: Александр Анкваб провел совещание
В совещании приняли участие первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия.

Сухум. 8 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на совещании с участием первого вице-премьера Беслана Джопуа, вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, министра по налогам и сборам Даура Курмазия обсудил исполнение бюджета и выполнение планов налоговых поступлений, а также совершенствование налоговой системы. 

Даур Курмазия отчитался о работе ведомства по итогам 5 месяцев 2020 года: «В бюджет республики за май поступило 266 млн рублей в виде налоговых поступлений. При плане за 5 месяцев 871 млн рублей собрано 849 млн рублей. Таким образом, выполнение за 5 месяцев составляет 97%».

При этом министр пояснил, что на 1 июня текущая задолженность по налоговым платежам сократилась до стандартных размеров, переходящих из месяца в месяц, и составила 102 млн рублей. Это означает, что так называемый налоговый резерв, созданный задолженностями за предыдущие периоды, сократился, и ждать перевыполнения плана за счёт погашения задолженностей, в том числе за 2019 год, в предстоящих месяцах не приходится. «В случае, если мы сможем мобилизовать всю текущую задолженность и сумма начислений в июне будет не ниже уровня этого же месяца прошлого года, мы соберём не более 170 млн рублей. Однако на сегодняшний день есть предпосылки, что сумма окажется серьезно снижена по сравнению с показателями начислений за прошлые месяцы. План за июнь 2020 года составляет 190 млн рублей», – сказал Курмазия. 

В этой связи участники совещания констатировали, что можно прогнозировать проблемы с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы. 

Кроме того, на встрече речь шла об эффективности налога на добавленную стоимость. Подчеркивалось, что при анализе эффективности НДС важно учитывать не только роль налога в формировании бюджета страны, но и в перераспределении финансовых ресурсов государства в поддержку бизнеса. 

Александр Анкваб поручил главам профильных ведомств проанализировать работу налоговой системы в части уплаты НДС, его фискальной эффективности, а также рисков при формировании бюджета с учётом и без учёта НДС.

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