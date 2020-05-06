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Исидор Дочия назначен исполняющим обязанности главы Администрации Ткуарчалского района

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17:54, 12 Мая 2020
Исидор Дочия назначен исполняющим обязанности главы Администрации Ткуарчалского района
Указ об этом подписал Президент РА Аслан Бжания.

Сухум. 12 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ  «Об исполняющем обязанности главы Администрации Ткуарчалского района». 

В Указе говорится:
 
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Ткуарчалского района Дочия Исидора Шалодиевича».
 

(АП): Дочия Исидор Шалодиевич родился 14 марта 1967 года в г. Ткуарчал.

В 1985 окончил Гупскую среднюю школу.

С 1985 по 1987 гг. служил в рядах Вооруженных Сил СССР.

С 1988 по 1992 гг. занимался предпринимательской деятельностью.

С 1992 по 1993 гг. принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, награжден орденом «Леона» и орденом «Мужества».

С 1994 по 1998 гг. – директор Ткуарчалского хлебзавода.

С 1999 по 2013 гг. – директор ООО «СКОРПИОН-1».

В 2011 году окончил Российский государственный социальный университет по специальности: «Менеджмент организации».

С 2007 по 2015 гг. – депутат Ткуарчалского районного Собрания.

С 2014 по настоящее время – заместитель директора Республиканского унитарного предприятия «ДД и Д».

С 2017 года командир 1-го Стрелкового полка Министерства обороны Республики Абхазия (резерв).

Воинское звание – подполковник.

Женат. Отец двоих детей.

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