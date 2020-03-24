Ирина Киут: если вам предлагают пройти некое тестирование за определенную сумму денег – это мошенничество!

Пресс-служба МВД РА проинформировала Апсныпресс о работе в условиях Чрезвычайного положения и поступивших сообщениях на «горячую линию».



Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба. О задачах и работе сотрудников МВД РА в условиях объявленного Чрезвычайного положения Апсныпресс рассказала руководитель пресс-службы МВД РА Ирина Киут.



Как напомнила Киут, МВД РА уполномочено реализовать меры ЧП по ограничению деятельности ряда предприятий, в частности, контролировать работу объектов общественного питания по непосредственному приему посетителей, работу предприятий сферы контактных услуг, деятельность рынков и движения общественного транспорта, а также организации и проведения собраний, митингов, демонстраций и торжественных мероприятий.



В этой связи, сотрудники МВД Абхазии проводят предупредительно-профилактическую работу с населением с целью пресечения массовых скоплений граждан, совместно с Госстандартом, систематически проверяют цены на товары первой необходимости, включая продукты питания, детские товары, лекарственные препараты и медицинские изделия, а также средства дезинфекции и индивидуальной защиты.



Киут рассказала о работе «горячей линии» МВД: «С 26 марта на период введенных санкций выведены две наиболее активные «Линии доверия» – телефонные сообщения и в режиме онлайн. По итогам круглосуточного приема обращений от граждан республики, а также во взаимодействии с «горячими линиями» Госстандарта и Минздрава РА, приняты и систематизированы ряд сообщений, по которым провелась соответствующая проверка».



По информации Киут, в результате работы «горячей линии» был проведен ряд проверок по торговле товарами первой необходимости: «По хлебо-булочной продукции, цены на которую регулируются государством, поступило обращение в адрес торговых точек Гудаутского района. По результатам проверки, нарушения в реализации хлеба по завышенным ценам не подтвердились. По многочисленным жалобам предупредительно-профилактические меры приняты в отношении торговых объектов п. Агудзера. Продолжаются проверки по поступившим жалобам в двух районах г. Сухум, недовольство граждан вызвано повышением цен в большей части на овощи. В ходе проверок существенных расхождений в сопутствующей документации на продовольственные продукты массового спроса не выявлены. Тем не менее, определенный процент повышения розничной цены присутствует именно на ввозную продукцию, что обусловлено ростом закупочных цен. Нельзя не отметить, что по первичному мониторингу определена соотносимость крайних пределов ценообразования в ряде аптек столицы. Информация проанализирована и находится на стадии проверки. В случае фиксирования нарушений все факты будут присутствовать в последующих отчетах».



Также, Ирина Киут рассказала о других жалобах на «горячую линию» МВД РА: «Поступали сообщения из Гагрского района о нарушениях запрета функционирования объектов общепита, в частности, ресторанов гостиничных комплексов. В данном направлении проводится системный контроль силами подразделений горрайорганов МВД. В связи с ограничением работы общественного транспорта, люди вынуждены пользоваться услугами частных перевозчиков, и завышение стоимости частных перевозок вызвало возмущение граждан. После поступления соответствующих сигналов, издан приказ Госуправления по энергетике, транспорту и связи о непревышении тарифов на перевозки пассажиров для легковых такси, установленных на 1 марта текущего года.



Ирина Киут сообщила о еще новом виде правонарушений: «Важно отметить, что так же проводится проверка информации о еще одном возможном противоправном деянии в плане информирования (консультирования) людей – о несанкционированных проведениях тестирования граждан на наличие вируса. Тестирование на наличие инфекции коронавируса производится только по рекомендации врача, бесплатно, в учреждениях МЗ РА, исключительно специалистами. В связи с чем, обращаем особое внимание граждан, если вам предлагают пройти некое тестирование за определенную сумму денег – это нелегально. Просим незамедлительно обратиться в компетентные органы – МВД РА и МЗ РА или по линиям круглосуточной связи. Мы должны учитывать вероятность возникновения своеобразного мошенничества и предупреждать такие факты. Информационное поле других стран показывает, что лиходеи под видом тестов и прочих неофициальных приспособлений предлагают к реализации гражданам подобную продукцию».



«Телефоны доверия, как показывает практика, очень эффективны. Но нельзя не отметить моменты, казалось бы, неприсущие нашему обществу, тем более в такое критическое время. Речь о поступлении на «горячую линию» заведомо недостоверной информации в адрес (как выяснялось при проверке сообщений) своих знакомых, соседей, скорее всего это делается на почве личной неприязни либо бытовых конфликтов», – отметила Киут.



Подытоживая информацию Киут проинформировала: «За период действия мер по реализации Указа и.о. Президента РА «О введении ЧП в Республике Абхазия» на территории республики преступлений общеуголовного характера не зарегистрировано».

