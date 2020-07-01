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Ирина Агрба назначена гендиректором АГТРК
16:00, 1 Июля 2020
Отар Лакрба освобождён от исполнения обязанностей гендиректора АГТРК.
Сухум.1 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб подписал Распоряжение о генеральном директоре Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания».
Согласно документу директором АГТРК назначена Ирина Шотовна Агрба.
Этим же Распоряжением Отар Ночевич Лакрба освобождён от исполнения обязанностей гендиректора АГТРК.
Сухум.1 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб подписал Распоряжение о генеральном директоре Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания».
Согласно документу директором АГТРК назначена Ирина Шотовна Агрба.
Этим же Распоряжением Отар Ночевич Лакрба освобождён от исполнения обязанностей гендиректора АГТРК.
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