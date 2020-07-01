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Ирина Агрба назначена гендиректором АГТРК

16:00, 1 Июля 2020
Ирина Агрба назначена гендиректором АГТРК
Отар Лакрба освобождён от исполнения обязанностей гендиректора АГТРК.

Сухум.1 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб подписал Распоряжение о генеральном директоре Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания».

Согласно документу директором АГТРК назначена Ирина Шотовна Агрба.

Этим же Распоряжением Отар Ночевич Лакрба освобождён от исполнения обязанностей гендиректора АГТРК.

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