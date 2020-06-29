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Ирина Агрба: наша общая задача - совершенствовать выпускаемый медиапродукт

18:46, 2 Июля 2020
Ирина Агрба: наша общая задача - совершенствовать выпускаемый медиапродукт
Коллективу АГТРК представили нового гендиректора. 

Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба и заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Кристиан Бжания представили коллективу Абхазской государственной телерадиокомпании нового генерального директора Ирину Агрба. 

Бадра Гунба выразил надежду, что учёный-историк, политик Ирина Агрба выведет национальное телевидение на новый качественный уровень. Он поздравил Ирину Агрба со вступлением в должность, пожелал ей успехов и воплощения идей.  

Бывший и.о. гендиректора АГТРК Отар Лакрба поблагодарил коллектив за совместную работу в течение последних месяцев, подчеркнув мобильность и сплоченность всей команды телекомпании.  

Со своей стороны, Ирина Агрба поприветствовала сотрудников телевидения и рассказала о первых планах работы:  «Наша общая задача - совершенствовать выпускаемый медиапродукт и механизм его создания. Сегодня один вызов сменяется новым, важно идти в ногу со временем, поднимать планку уже существующих проектов и развивать направления творческого контента, создаваемого телеканалом». 

Заместитель руководителя Аппарата Кабмина обратил внимание на необходимость аудита финансово-хозяйственной деятельности АГТРК, в том числе, в контексте заключения Контрольной палаты РА. По его словам, следует пересмотреть структуру и штатное расписание компании в рамках утвержденного на текущий год бюджетного финансирования.

«Финансово-хозяйственное положение компании плохое. И это - результат руководства ею. Долги, слабая техническая база, неинтересный контент - все это вместе является большой проблемой. И новому руководству предстоит тяжелая работа»,- сказал Кристиан Бжания.  

Бжания заверил, что Правительство будет оказывать АГТРК посильную помощь с учётом экономической ситуации в стране.

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