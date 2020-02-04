Ираклий Хинтба: спектакль «Оскар» получился ярким и красочным

Премьера спектакля состоится 6 февраля.



Сухум. 4 февраля. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В Государственном русском театре драмы им. Ф. Искандера 6 февраля состоится премьера спектакля Клода Манье «Оскар».



Генеральный директор театра Ираклий Хинтба рассказал Апсныпресс о предстоящей премьере: «Мы ежегодно выпускаем, как минимум, по одному комедийному спектаклю. В предыдущие годы это были «Примадонны» и «Клинический случай». Спектакли по сей день собирают полные залы. В этот раз мы остановились на пьесе французского драматурга Клода Манье «Оскар». Это знаменитая пьеса, которая известна широкому кругу зрителей по экранизации Луи де Фюнесом, фильм был дублирован и переведен на абхазский язык. Мы вновь пригласили режиссера – художественного руководителя Московского театра комедии, который поставил спектакли «Примадонны» и «Клинический случай» Сергея Ефремова. Он с большим интересом взялся за этот материал. Спектакль получится достаточно ярким и красочным. Великолепны декорации Виталия Кацба, костюмы Натальи Шпановой, свет художника Московского художественного театра им. Чехова Алексея Крючкова. Также, приглашен хореограф Андрей Гущенко, который широко известен в Москве, он поставил восемь ярких танцев в спектакле. Ожидаем, что этот спектакль станет хитом, и люди будут приходить в театр «лечиться» от проблем и два часа побыть в мире радости и света». По словам Хинтба, эта французская комедия не похожа на пьесы английских или американских авторов – очень «игральная», со своим специфическим юмором, требует от актеров большой отдачи на сцене.



Ираклий Хинтба подчеркнул: «Театр – это сложнейший механизм, который должен работать так, чтобы все усилия соединялись в одну точку и в результате получился бы спектакль, который интересен зрителю. Ведь, это и есть самое главное.



Мы преодолеваем все сложности, поскольку любим свое дело, и будем продолжать радовать зрителей новыми спектаклями».



О создании костюмов к спектаклю рассказала художник Наталья Шпанова: «Репертуар Государственного русского театра драмы позволяет работать в разных техниках, с различными эпохами и их прочтением. Любому профессионалу, любящему свою работу, приятно покорение новых вершин. Пьеса Клода Манье «Оскар» - чудесная, с «французским акцентом». Для легкой и игривой подачи была выбрана стилистика костюмов 60-х годов. Главный герой, в исполнении заслуженного артиста Абхазии Джамбула Жордания, французский буржуа, с которым происходят различные забавные истории. Для него готовится два костюма: пижамный шлафрок с пестрой отделкой, который и сейчас носят состоятельные мужчины во Франции, и, конечно, классический костюм с шейным платком и идеально сидящей обувью. В женском костюме мы оставили длину мини 60-х, но для того, чтобы актрисы не чувствовали дискомфорта, чтобы это было эстетически оправдано, из основной ткани сшиты, в том числе, и шорты, что и применялось женщинами в тот период. В спектакле всего 8 персонажей, а костюмов 12, это спектакль с переодеваниями».



Также, Наталья Шпанова отметила: «Специфика работы над спектаклем состоит в том, чтобы обойти технические моменты правильно сидящего костюма. Поэтому приходится работу, которую закройщик исполняет в течение двух месяцев, делать за три дня. Также, в костюме, кроме прекрасной посадки по фигуре, закладывается его пластика, движение рук и ног на 360 градусов, что используется в танцевальном костюме».



