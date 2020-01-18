Инвалидам детства и круглым сиротам, проживающим в Сухуме, продолжат выплачивать по 1 000 рублей в месяц

Соответствующее решение приняли депутаты Сухумского городского Собрания.



Сухум. 23 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На расширенном заседании депутаты Собрания г. Сухум обсудили выплаты ежемесячных пособий круглым сиротам и по уходу за детьми-инвалидами, а также качество продуктов питания в столичных объектах торговли. На заседании присутствовала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.



Как сообщил председатель Собрания Константин Пилия, исполняющий обязанности главы Администрации г. Сухум Кан Кварчия направил в Горсобрание письмо, с просьбой рассмотреть возможность применения в текущем и последующих годах решения Горсобрания от 2019 г., которое предусматривает увеличение размеров выплат ежемесячных пособий по уходу за ребенком-инвалидом и круглым сиротой. «В 2019 году была возможность увеличить выплаты определенной категории граждан. Ожидали, что такая возможность будет и в бюджете 2020 года, но по известным причинам финуправление не смогло включить выплаты в бюджет. Тем не менее, Кан Кварчия изыскал средства, и, если мы вынесем соответствующее решение, выплаты будут продолжаться в этом и в последующих годах. Понимаем, что это небольшие суммы, но за счет экономии депутаты стараются увеличивать пособие».



По информации депутата Тимура Купалба, ранее столичная Администрация выплачивала ежемесячные пособия в размере: инвалидам детства – 600 рублей и детям-сиротам – 300 рублей, сейчас эти выплаты увеличены до 1 000 рублей.



Решение о выплате ежемесячных пособий круглым сиротам и по уходу за детьми-инвалидами депутаты приняли единогласно.



Кроме того, Пилия отметил, что в Горсобрание поступает много обращений с жалобами на продажу просроченной продукции в торговых точках.



Со своей стороны, Алла Беляева пояснила, как проводится контроль качества продуктов питания в объектах торговли: «Плановое контрольное мероприятие может быть проведено не более, чем 1 раз в год. Также, контрольные проверки необходимы в том случае, если обнаружены нарушения санитарных норм и правил, при этом устанавливаются сроки для исправления нарушений. В очередной раз мы можем прийти в этот объект в порядке планового надзора или в случае жалобы. Но работа затрудняется, так как граждане не хотят обращаться с письменными жалобами, а по закону, анонимные жалобы не принимаются».



При этом, депутаты отметили, что суммы штрафов по тем или иным нарушениям незначительны, и нужно решать этот вопрос.



По итогам заседания, Константин Пилия предложил на основании заключения соответствующих служб о нарушениях, отзывать патенты у торговых объектов. «Необходимо продумать такой нормативный документ и принять решение Собрания», – сказал Пилия.

