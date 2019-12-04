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Инге Тания присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия»
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12:32, 10 Декабря 2019
Соответствующий Указ подписал Президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. За заслуги в научной работе, значительный вклад в развитие географии, экологии Указом Президента РА Рауля Хаджимба почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» присвоено кандидату географических наук, заместителю директора Рицинского реликтового национального парка Инге Васильевне Тания.
Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. За заслуги в научной работе, значительный вклад в развитие географии, экологии Указом Президента РА Рауля Хаджимба почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» присвоено кандидату географических наук, заместителю директора Рицинского реликтового национального парка Инге Васильевне Тания.
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