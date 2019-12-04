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Инге Тания присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия»

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12:32, 10 Декабря 2019
Инге Тания присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия»
Соответствующий Указ подписал Президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. За заслуги в научной работе, значительный вклад в развитие географии, экологии Указом Президента РА Рауля Хаджимба почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» присвоено кандидату географических наук, заместителю директора Рицинского реликтового национального парка Инге Васильевне Тания.

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