Информация о закрытии продовольственных магазинов не соответствует действительности

Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса информирует…



Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране на этот момент.



В сообщении говорится, что в инфекционную больницу города Сухум обратились восемь человек, семеро прошли специальный тест на выявление коронавирусной инфекции. Коронавирус не был выявлен. У всех пациентов – ОРВИ. Один пациент дообследуется.



Кроме того, из Гагрского района в Центральную больницу Гудауты поступил пациент с подозрением на коронавирус. Он прошел тестирование. Короновирус не выявлен. Также, в ЦРБ Гудауты поступил новый пациент, данные по его ПЦР-дигностике будут получены завтра. На данный момент пациент получает симптоматическое лечение.



Продолжают поступать звонки в единый колл-центр, за последние сутки по всей республике обратились более 300 человек.



При этом Оперативный штаб обращает внимание: «Хотим отметить, что распространяется много недостоверной информации. Заверяем вас, что Минздрав Абхазии личные данные пациентов не распространяет. В связи с активно тиражируемыми в социальных сетях аудиозаписями, в которых граждане сообщают о намерениях властей, якобы, закрыть продовольственные магазины, Оперативный штаб подчеркивает, что это не соответствует действительности! Благодарим население за понимание, и в очередной раз призываем всех не покидать свои дома без острой необходимости. Очень просим вас соблюдать карантин».

