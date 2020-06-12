Инал Габлия назначен министром просвещения и языковой политики

Указ об этом подписал Президент Аслан Бжания.



Сухум. 19 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении Габлия Инала Соломоновича министром просвещения и языковой политики Республики Абхазия.



(АП): Габлия Инал Соломонович - родился 7 июля 1991 года в с. Тамыш, Очамчирского района Абхазской АССР.



В 2008 году окончил Московскую

среднюю школу № 1259.



2008 – 2013 гг. – обучение в Национальном исследовательском

университете «Высшая школа экономики» по специальности «регулирование

внешнеэкономической деятельности».



2010 – 2011 гг. стажёр-исследователь в Национальном

исследовательском университете «Высшая школа экономики».



2012 – 2014 гг. – тренер по курсу «Технологии лидерства» Федеральной

сети образовательных центров «Юниум».



2013 – 2015 гг. – специалист, ведущий специалист по инвестиционно-

технической оценке АО «РусГидро Интернэшинл АГ», филиал в г. Москва.



С 2016 года по настоящему время – инженер-экономист ООО

«Строительная Компания Мегаполис» г. Москва.



С 2018 года по настоящее время директор онлайн-школы абхазского

языка «Алашарбага».



Выпускник военной кафедры НИУ «Высшая школа экономики».



Лейтенант запаса.



Холост.

