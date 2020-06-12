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Инал Габлия назначен министром просвещения и языковой политики
19
18:08, 19 Июня 2020
Указ об этом подписал Президент Аслан Бжания.
Сухум. 19 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении Габлия Инала Соломоновича министром просвещения и языковой политики Республики Абхазия.
(АП): Габлия Инал Соломонович - родился 7 июля 1991 года в с. Тамыш, Очамчирского района Абхазской АССР.
В 2008 году окончил Московскую
среднюю школу № 1259.
2008 – 2013 гг. – обучение в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики» по специальности «регулирование
внешнеэкономической деятельности».
2010 – 2011 гг. стажёр-исследователь в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики».
2012 – 2014 гг. – тренер по курсу «Технологии лидерства» Федеральной
сети образовательных центров «Юниум».
2013 – 2015 гг. – специалист, ведущий специалист по инвестиционно-
технической оценке АО «РусГидро Интернэшинл АГ», филиал в г. Москва.
С 2016 года по настоящему время – инженер-экономист ООО
«Строительная Компания Мегаполис» г. Москва.
С 2018 года по настоящее время директор онлайн-школы абхазского
языка «Алашарбага».
Выпускник военной кафедры НИУ «Высшая школа экономики».
Лейтенант запаса.
Холост.
Сухум. 19 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении Габлия Инала Соломоновича министром просвещения и языковой политики Республики Абхазия.
(АП): Габлия Инал Соломонович - родился 7 июля 1991 года в с. Тамыш, Очамчирского района Абхазской АССР.
В 2008 году окончил Московскую
среднюю школу № 1259.
2008 – 2013 гг. – обучение в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики» по специальности «регулирование
внешнеэкономической деятельности».
2010 – 2011 гг. стажёр-исследователь в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики».
2012 – 2014 гг. – тренер по курсу «Технологии лидерства» Федеральной
сети образовательных центров «Юниум».
2013 – 2015 гг. – специалист, ведущий специалист по инвестиционно-
технической оценке АО «РусГидро Интернэшинл АГ», филиал в г. Москва.
С 2016 года по настоящему время – инженер-экономист ООО
«Строительная Компания Мегаполис» г. Москва.
С 2018 года по настоящее время директор онлайн-школы абхазского
языка «Алашарбага».
Выпускник военной кафедры НИУ «Высшая школа экономики».
Лейтенант запаса.
Холост.
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