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Инал Габлия назначен министром просвещения и языковой политики

19
18:08, 19 Июня 2020
Инал Габлия назначен министром просвещения и языковой политики
Указ об этом подписал Президент Аслан Бжания.

Сухум. 19 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания  подписал Указ о назначении Габлия Инала Соломоновича министром просвещения и языковой политики  Республики Абхазия.
 
(АП): Габлия Инал Соломонович - родился 7 июля 1991 года в с. Тамыш, Очамчирского района Абхазской АССР. 

В 2008 году окончил Московскую
среднюю школу № 1259.

2008 – 2013 гг. – обучение в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики» по специальности «регулирование
внешнеэкономической деятельности».

2010 – 2011 гг. стажёр-исследователь в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики».

2012 – 2014 гг. – тренер по курсу «Технологии лидерства» Федеральной
сети образовательных центров «Юниум».

2013 – 2015 гг. – специалист, ведущий специалист по инвестиционно-
технической оценке АО «РусГидро Интернэшинл АГ», филиал в г. Москва.

С 2016 года по настоящему время – инженер-экономист ООО
«Строительная Компания Мегаполис» г. Москва.

С 2018 года по настоящее время директор онлайн-школы абхазского
языка «Алашарбага».

Выпускник военной кафедры НИУ «Высшая школа экономики».

Лейтенант запаса.

Холост.

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