Инал Ардзинба: конкурс «Гордость Абхазии» задумывается, как социальный лифт для молодых управленцев

Действительный государственный советник России, координатор новой социальной платформы «Будущее Абхазии» Инал Ардзинба дал пресс-конференцию.



Сухум. 11 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. На площадке АГТРК на пресс-конференции действительный государственный советник России, координатор новой социальной платформы «Будущее Абхазии» Инал Ардзинба рассказал о создании новой платформы и о запуске конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии».



Так, по словам Ардзинба, деятельность социальной платформы «Будущее Абхазии» сводится к трем ключевым направлениям: «Одно из этих направлений – проведение конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии». Второе направление – создание школы молодых предпринимателей. У нас молодежь не только стремится к госуправлению, но и к тому, чтобы выражать свою частную инициативу, заниматься бизнесом. Третье направление – стажировки для наших молодых людей в Москве. Планируем систематизировать эту работу, чтобы она была более понятной и плановой».



Инал Ардзинба рассказал о конкурсе: «Он задумывается, как социальный лифт для молодых управленцев. Ключевая цель заключается в том, чтобы выявить и поддержать молодых, честных и компетентных управленцев. Для нашей страны и для будущего, с моей точки зрения, это очень важно. Я прослежу за тем, чтобы конкурс прошел честно, абсолютно прозрачно и открыто. Безусловно, нужна поддержка людей, надеюсь, что это будет востребовано». По его словам, конкурс должен проходить в три этапа – тестирование, собеседование и управленческие игры, в том числе, онлайн голосование. Каждый житель Абхазии сможет отдать свой голос за человека, которого считает наиболее достойным. В результате, победители будут рекомендованы к работе в органах государственной власти Абхазии и получат наставников.



«Название конкурса было выбрано не случайно. «Гордость Абхазии» - это молодежь. И она должна быть главным драйвером нашей страны», - подчеркнул Ардзинба.

На вопрос Апсныпресс о том, действительно ли Инал Ардзинба готовится, по выражению портала «Коммерсант», стать правой рукой Аслана Бжания, если тот победит на выборах, а также о сотрудничестве с ним в разработке комплекса мер, нацеленных на развитие Абхазии, Инал Ардзинба ответил: «Наши выборы должны проходить честно, и мы должны приучиться к этому. Если мы к этому не приучимся, то мы никуда не сдвинемся. Программу развития Абхазии я действительно обсуждал и обсуждаю с самым широким кругом людей и считаю, что это очень важно обсуждать с людьми, которые действительно хотят что-то сделать. Думаю, это нормальная практика. Мы все переживаем за нашу Родину, хотим, чтобы что-то изменилось. Очень надеюсь, что предстоящий период будет более успешным для нашей Родины, с точки зрения конкретных результатов, и самое главное сейчас – это программа развития. Я очень часто слышу, что мы зациклены на личностях. А должны говорить об идеях и программах развития, тогда будем приходить к успеху».



На вопрос, связан ли запуск проекта и конкурса с выборами президента Республики Абхазия, Инал Ардзинба ответил: «Это плановый проект, который обсуждался еще в декабре. Я обсуждал это и с Раулем Хаджимба. Мы исходили из того, что этот проект запустим сейчас. Думаю, что политическая ситуация стабильная, и нам ничего не мешает сейчас его обсудить. Мы вчера встречались с молодежью в Сухуме, с группой, которая будет заниматься этим».





