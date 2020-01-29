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Илья Чехерия: мы планируем очистить страну от мусора

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13:13, 4 Февраля 2020
Илья Чехерия: мы планируем очистить страну от мусора
Молодежь Абхазии инициировала акцию «Мы за чистую Апсны». 

Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. Аманда Касландзия. По инициативе молодежи Абхазии стартовал проект «Мы за чистую Апсны». Об этом Апсныпресс сообщил инициатор акции Илья Чехерия.

Как рассказал Чехерия, в рамках проекта пройдут две акции - «Давай сделаем это вместе» и «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят»: «Мы планируем очистить всю страну от мусора за один день. Наша цель – уничтожить все несанкционированные свалки, убрать города, леса и реки от мусора, который вредит нам и нашей природе».

Илья рассказал о планах: «Во время первой акции мы планируем собрать людей и провести субботники. Для этого в каждом городе создаем штабы, где будут работать волонтеры. Также, ведется разработка специального мобильного приложения, которое легко скачивается на телефон, без регистрации. С помощью этого приложения человек, обнаруживший несанкционированную свалку, сможет сфотографировать и указать место ее положения на карте. В течение семи дней мы рассматриваем заявку, и если информация подтверждается, то в дальнейшем, когда будет проходить акция «Давай сделаем это вместе», будем убирать эту территорию. Наша команда – это неравнодушные жители Абхазии, которых заботит будущее страны».

По его словам, подобная акция проводилась в Эстонии, в 2012 году, Райером Нылваком, когда он объединил всю Эстонию, и за один день волонтеры очистили огромную территорию от мусора. 

Вторую акцию, «Чисто не там, где не убирают, а там, где не мусорят», молодые люди планируют провести одновременно с первой. «Когда человек принимает участие в такого рода акции даже один раз, то у него уже не появится желание выкинуть мусор на улице. Цель – не только очистить страну, но и поменять мышление людей. Поэтому хочется, чтобы как можно больше людей знали о проекте и приняли в нем участие», - отметил Илья. 

Как сказал Чехерия, инициаторы проекта планируют закончить всю организационную работу до 3 мая.


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