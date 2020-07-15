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Игорь Ахба выразил соболезнование семье Владимира Авидзба
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14:38, 21 Июля 2020
Владимир Авидзба внес большой вклад в укрепление связей Абхазии с диаспорой соотечественников за рубежом.
Сухум. 21 июля 2020. Апсныпресс. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в РФ Игорь Ахба направил соболезнование семье Владимира Авидзба.
«С чувством глубокого потрясения, скорби и печали восприняли в Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации известие о безвременной кончине видного государственного и общественного деятеля, Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия Владимира Джемаловича Авидзба.
Владимир Авидзба был истинным патриотом, гражданином, человеком высочайшего профессионализма и ответственности, посвятившим всю свою жизнь интересам Родины. Долгое время, находясь на дипломатической службе в Турецкой Республике, он многое сделал для донесения правды об Абхазии, внес бесценный вклад в укрепление связей нашей Апсны с большой диаспорой соотечественников за рубежом, пользовался их любовью и уважением.
Мы потеряли достойного сына абхазского народа, по-настоящему благородного, мудрого и дорогого нам человека. Это невосполнимая утрата. Скорбим вместе с вами», - говорится в телеграмме.
Сухум. 21 июля 2020. Апсныпресс. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в РФ Игорь Ахба направил соболезнование семье Владимира Авидзба.
«С чувством глубокого потрясения, скорби и печали восприняли в Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации известие о безвременной кончине видного государственного и общественного деятеля, Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия Владимира Джемаловича Авидзба.
Владимир Авидзба был истинным патриотом, гражданином, человеком высочайшего профессионализма и ответственности, посвятившим всю свою жизнь интересам Родины. Долгое время, находясь на дипломатической службе в Турецкой Республике, он многое сделал для донесения правды об Абхазии, внес бесценный вклад в укрепление связей нашей Апсны с большой диаспорой соотечественников за рубежом, пользовался их любовью и уважением.
Мы потеряли достойного сына абхазского народа, по-настоящему благородного, мудрого и дорогого нам человека. Это невосполнимая утрата. Скорбим вместе с вами», - говорится в телеграмме.
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