Игорь Ахба встретился с абхазскими первокурсниками МГИМО и Дипакадемии

В Посольстве Абхазии в России прошла традиционная встреча с абхазскими студентами, которые обучаются в вузах Москвы.



Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. В Посольстве Республики Абхазия в России прошла традиционная встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации Игоря Ахба с абхазскими студентами, которые обучаются в вузах Москвы.



На этот раз в Посольство были приглашены первокурсники из Московского института международных отношений МИД РФ и Дипломатической академии.



«Абхазия рассчитывает на вас и надеется, что вы станете всесторонне развитыми людьми, грамотными специалистами, и, возвратившись домой, начнете работать на благо нашей Родины», – отметил Игорь Ахба.



Состоялся заинтересованный обмен мнениями. Студенты рассказали Игорю Ахба о себе, об учебе и жизни в Москве. По их словам, в Москве совсем другой ритм жизни и к этому нужно привыкнуть, чтобы успевать учиться, вливаться в общественную жизнь вуза.



Посол призвал молодых людей хорошо учиться и вести себя достойно.

