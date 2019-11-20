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Игорь Ахба принял участие в VI Международном форуме Финансового университета «Рост или рецессия: к чему готовиться?»

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11:20, 27 Ноября 2019
Игорь Ахба принял участие в VI Международном форуме Финансового университета «Рост или рецессия: к чему готовиться?»
Мероприятие посвящено вопросам глобального экономического роста и роли России в нем.

Сухум. 27 ноября. Апсныпресс. В Москве начал работу VI ежегодный Международный форум Финансового университета при Правительстве РФ «Рост или рецессия: к чему готовиться?» Мероприятие посвящено вопросам глобального экономического роста и роли России в нем.

По приглашению ректора Финансового университета, академика Михаила Эскиндарова в работе пленарного заседания приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Абхазии в России Игорь Ахба и советник-посланник Мадина Авидзба.

С приветственной речью к гостям и участникам Форума выступил Михаил Эскиндаров.

В пленарном заседании приняли участие президент РСПП Александр Шохин, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент Российской Академии наук Александр Сергеев, экономисты и бизнесмены. Специальный гость Форума Джозеф Стиглиц - американский экономист, профессор Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике «За анализ рынков с асимметричной информацией».

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