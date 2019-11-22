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Игорь Ахба принял участие в круглом столе, посвященном 25-летию миротворческой операции в Абхазии
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11:44, 29 Ноября 2019
В рамках круглого стола Игорь Ахба, по поручению Президента Абхазии, вручил российским миротворцам государственные награды.
Сухум. 29 ноября. Апсныпресс. В Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации прошел круглый стол, посвященный 25-ой годовщине проведения миротворческой операции ВС РФ в составе КСПМ СНГ в Республике Абхазия. В мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба.
Игорь Ахба поблагодарил руководство Военной академии, организаторов круглого стола за приглашение и отметил огромную значимость участия миротворческих сил Российской Федерации в деле поддержания мира и безопасности в Республике Абхазия.
По поручению Президента Абхазии Рауля Хаджимба Посол вручил ряду российских военачальников государственные награды за выполнение миротворческих задач по обеспечению безопасности и неприкосновенности государственной границы Республики Абхазия.
Организатор круглого стола - Межрегиональная общественная организация «Совет ветеранов миротворческих сил, локальных войн и вооруженных конфликтов «Миротворец»».
Сухум. 29 ноября. Апсныпресс. В Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации прошел круглый стол, посвященный 25-ой годовщине проведения миротворческой операции ВС РФ в составе КСПМ СНГ в Республике Абхазия. В мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба.
Игорь Ахба поблагодарил руководство Военной академии, организаторов круглого стола за приглашение и отметил огромную значимость участия миротворческих сил Российской Федерации в деле поддержания мира и безопасности в Республике Абхазия.
По поручению Президента Абхазии Рауля Хаджимба Посол вручил ряду российских военачальников государственные награды за выполнение миротворческих задач по обеспечению безопасности и неприкосновенности государственной границы Республики Абхазия.
Организатор круглого стола - Межрегиональная общественная организация «Совет ветеранов миротворческих сил, локальных войн и вооруженных конфликтов «Миротворец»».
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