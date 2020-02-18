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Игорь Адлейба проведет бой на международном турнире по боксу от RCC Boxing Promotions

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16:10, 24 Февраля 2020
Игорь Адлейба проведет бой на международном турнире по боксу от RCC Boxing Promotions
Поединок пройдет 7 марта в Екатеринбурге.

Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. 7 марта Игорь Адлейба проведет бой на юбилейном 35-ом международном турнире по боксу от RCC Boxing Promotions. Соперником абхазского спортсмена станет Аркадий Арутюнян из России.

Представитель боксера Артур Адлейба сообщил: «Бой пройдет в Академии единоборств РМК, в Екатеринбурге. Это 10 рейтинговый бой Игоря. Сейчас он проходит сборы в Москве. Из-за травм, полученных в предыдущем бою, командой было решено провести шестираундовый поединок».

Артур Адлейба подчеркнул, что в случае положительного результата, Игорь посвятит победу предстоящему празднику – Международному женскому дню 8 Марта и хочет этой победой поздравить всех женщин Абхазии.

Бой будет транслироваться в прямом эфире Абаза-ТВ и телеканале «Матч! Боец».

Сборы и предстоящий бой спортсмена проходят при поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту и ЗАО «Аквафон-GSM».

(АП): Игорь Адлейба чемпион мира WBO среди молодежи, у него 9 боев на профессиональном ринге и 9 побед.

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