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Идрис Кара-Осман-оглы освобождён от должности председателя Госкомитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту
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17:24, 30 Января 2020
Соответствующий Указ подписал исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба.
Сухум. 30 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ об исполняющем обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.
В Указе говорится:
«Освободить Кара-Осман-оглы Идриса Омеровича от занимаемой должности исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту согласно поданному заявлению».
Сухум. 30 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ об исполняющем обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.
В Указе говорится:
«Освободить Кара-Осман-оглы Идриса Омеровича от занимаемой должности исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту согласно поданному заявлению».
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