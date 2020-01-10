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Идрис Кара-Осман-оглы назначен исполняющим обязанности председателя Госкомитета Абхазии по делам молодёжи и спорту

17:47, 16 Января 2020
Идрис Кара-Осман-оглы назначен исполняющим обязанности председателя Госкомитета Абхазии по делам молодёжи и спорту
Соответствующий Указ подписал исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба.

Сухум. 16 января. Апсныпресс. И.о Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о назначении исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту Идриса Кара-Осман-оглы.

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