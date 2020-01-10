17:47, 16 Января 2020 48
17:43, 16 Января 2020 39
17:23, 16 Января 2020 98
15:37, 16 Января 2020 107
14:24, 16 Января 2020 262
13:29, 16 Января 2020 239
17:38, 15 Января 2020 627
16:16, 15 Января 2020 256
16:02, 15 Января 2020 343
14:09, 15 Января 2020 536
13:14, 15 Января 2020 317
13:07, 15 Января 2020 367
17:38, 14 Января 2020 462
16:25, 13 Января 2020 978
14:00, 13 Января 2020 728
13:45, 13 Января 2020 603
12:00, 13 Января 2020 752
23:50, 12 Января 2020 1949
22:27, 12 Января 2020 1134
16:39, 12 Января 2020 1233
14:09, 12 Января 2020 1073
14:04, 12 Января 2020 1082
12:58, 12 Января 2020 851
00:08, 12 Января 2020 2322
20:05, 11 Января 2020 1585
Популярное
10.01.2020 5042
10.01.2020 2354
10.01.2020 2330
12.01.2020 2322
10.01.2020 2280
10.01.2020 2212
10.01.2020 2124
09.01.2020 1958
Идрис Кара-Осман-оглы назначен исполняющим обязанности председателя Госкомитета Абхазии по делам молодёжи и спорту
17:47, 16 Января 2020
Соответствующий Указ подписал исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба.
Сухум. 16 января. Апсныпресс. И.о Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о назначении исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту Идриса Кара-Осман-оглы.
Сухум. 16 января. Апсныпресс. И.о Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о назначении исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту Идриса Кара-Осман-оглы.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.