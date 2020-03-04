И.о. Президента Абхазии обратился к Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ в РА

Валерий Бганба обратил внимание Посла на действия ряда СМИ РФ, которые распространили информацию об отравлении депутата Парламента РА, кандидата в Президенты Аслана Бжания.



Сухум. 4 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.



Валерий Бганба обратился к Алексею Двинянину с речью:



"Господин Посол!



Хочу обратить Ваше внимание на действия ряда средств массовой информации Российской Федерации, в том числе и государственных, которые распространили информацию об отравлении депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, кандидата в Президенты Аслана Георгиевича Бжания со ссылкой на анонимные источники.



Расцениваем это как неприкрытую попытку дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Абхазия, которая может привести к гражданскому противостоянию.



Руководство Республики Абхазия требует:



1) Незамедлительно передать следственной группе Генеральной прокуратуры Республики Абхазия все имеющиеся факты в данных изданиях, медицинские заключения для проведения доследственной проверки;



2) Генеральной прокуратуре Российской Федерации возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, кандидата в Президенты, гражданина Республики Абхазия и Российской Федерации Бжания А.Г. на территории Российской Федерации.



Невыполнение наших требований будем расценивать как недружественный акт в отношении Республики Абхазия и оставляем за собой право на действия по защите суверенитета граждан Республики Абхазия».

