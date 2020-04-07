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Гурам Инапшба: резко уменьшилось количество грузоперевозок через границу
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11:25, 9 Апреля 2020
О грузоперевозках в период чрезвычайного положения рассказал председатель Государственного таможенного комитета РА Гурам Инапшба.
Сухум. 9 апреля. Апсныпресс. Тамара Ачба. В период карантина грузоперевозки на границе Абхазии значительно уменьшились. Об этом Апсныпресс сообщил председатель Государственного таможенного комитета РА Гурам Инапшба.
Как сообщил председатель ГТК РА, сокращение импорта вызвано тем, что российская сторона ввела ограничение на передвижение некоторых транспортных средств. «Резко уменьшилось количество грузоперевозок. Из России в Абхазию пропускают транспорт только грузоподъемностью 3,5 тонны. ГАЗели не пропускают. Все это привело к уменьшению грузоперевозок. Когда что-то поменяется, неизвестно. Ждём хоть какую-то информацию. Пока работаем в таком режиме. Почти каждый день вводятся новые санкции на ввоз определённых категорий грузов, что усложняет нашу работу», - пояснил Гурам Инапшба.
Сухум. 9 апреля. Апсныпресс. Тамара Ачба. В период карантина грузоперевозки на границе Абхазии значительно уменьшились. Об этом Апсныпресс сообщил председатель Государственного таможенного комитета РА Гурам Инапшба.
Как сообщил председатель ГТК РА, сокращение импорта вызвано тем, что российская сторона ввела ограничение на передвижение некоторых транспортных средств. «Резко уменьшилось количество грузоперевозок. Из России в Абхазию пропускают транспорт только грузоподъемностью 3,5 тонны. ГАЗели не пропускают. Все это привело к уменьшению грузоперевозок. Когда что-то поменяется, неизвестно. Ждём хоть какую-то информацию. Пока работаем в таком режиме. Почти каждый день вводятся новые санкции на ввоз определённых категорий грузов, что усложняет нашу работу», - пояснил Гурам Инапшба.
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