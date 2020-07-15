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Гурам Инапшба назначен председателем Государственного таможенного комитета РА
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16:21, 22 Июля 2020
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении председателя Государственного таможенного комитета.
Сухум. 22 июля. Апсныпресс. Инапшба Гурам Семенович назначен председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.
Гурам Инапшба родился 16 марта 1966 года в с. Члоу Очамчырского района.
В 1983 году окончил Члоускую среднюю школу.
1984-1991 гг. – студент физико-математического факультета Абхазского государственного университета.
1985-1987 гг. – служба в Советской Армии.
1991-1992 гг. – преподаватель физики в Члоуской средней школе.
1996-2005 гг. – работал начальником охраны, заместителем директора, директором Сухумской табачной фабрики.
С 2013-2019 гг. – старший специалист отдела безопасности ЗАО «Аквафон-GSM».
В октябре 2019 года назначен председателем ГТК.
Женат, отец троих детей.
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., Герой Абхазии.
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