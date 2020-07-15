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Гурам Инапшба назначен председателем Государственного таможенного комитета РА

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16:21, 22 Июля 2020
Гурам Инапшба назначен председателем Государственного таможенного комитета РА
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении председателя Государственного таможенного комитета.

Сухум. 22 июля. Апсныпресс. Инапшба Гурам Семенович назначен председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Гурам Инапшба родился 16 марта 1966 года в с. Члоу Очамчырского района.

В 1983 году окончил Члоускую среднюю школу.

1984-1991 гг. – студент физико-математического факультета Абхазского государственного университета. 
1985-1987 гг. – служба в Советской Армии. 

1991-1992 гг. – преподаватель физики в Члоуской средней школе. 
1996-2005 гг. – работал начальником охраны, заместителем директора, директором Сухумской табачной фабрики. 
С 2013-2019 гг. – старший специалист отдела безопасности ЗАО «Аквафон-GSM». 

В октябре 2019 года назначен председателем ГТК.
Женат, отец троих детей. 

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., Герой Абхазии.


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