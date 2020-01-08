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Гули Кичба обратилась к ветеранам: не дайте обесславить героизм павших товарищей, вспомните боевое военное братство и не допустите развала государства

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17:23, 10 Января 2020
Гули Кичба обратилась к ветеранам: не дайте обесславить героизм павших товарищей, вспомните боевое военное братство и не допустите развала государства
Председатель Республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» обратилась к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии.

Сухум. 10 января. Апсныпресс. Председатель Республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба прокомментировала Апсныпресс политическую ситуацию в Абхазии: 

«Сложившийся общественно-политический кризис в стране вызывает крайнюю обеспокоенность. Похоже, мы не извлекли уроки прошлого. В очередной раз я обращаюсь ко всем ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., к лидерам ПП «Амцахара», РОО «Аруаа» - верните ситуацию  в правовое русло. Ни одно президентское кресло не стоит даже одной капли человеческой крови. Не дайте обесславить героизм ваших павших товарищей, вспомните боевое военное братство и не допустите развала государства, за которое отдали жизнь лучшие сыны Кавказа. Именно на вас сейчас лежит вся ответственность за судьбу страны. Самый правильный выход из ситуации - сесть за стол переговоров, к чему и призывает Президент».

В заключение Гули Кичба привела слова министра иностранных дел СССР Андрея Громыко: «Лучше сто дней переговоров, чем один день войны!»

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