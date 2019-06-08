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Гули Кичба награждена орденом «Ахьдз-Апша» II степени
11:35, 8 Июня 2019
Соответствующий Указ подписал Президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Сухум. 8 июня. Апсныпресс. За заслуги перед Республикой Абхазия, активную общественно-политическую деятельность Гули Михайловна Кичба награждена орденом «Ахьдз-Апша» II степени.
Сухум. 8 июня. Апсныпресс. За заслуги перед Республикой Абхазия, активную общественно-политическую деятельность Гули Михайловна Кичба награждена орденом «Ахьдз-Апша» II степени.
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