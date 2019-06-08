APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
11:35, 8 Июня 2019
11:30, 8 Июня 2019 4
21:24, 7 Июня 2019 259
16:09, 7 Июня 2019 294
15:49, 7 Июня 2019 472
15:15, 7 Июня 2019 231
13:04, 7 Июня 2019 331
09:44, 7 Июня 2019 374
20:23, 6 Июня 2019 376
17:59, 6 Июня 2019 798
15:13, 6 Июня 2019 310
14:38, 6 Июня 2019 393
12:10, 6 Июня 2019 304
15:25, 5 Июня 2019 297
15:00, 5 Июня 2019 1293
13:20, 5 Июня 2019 1397
09:13, 5 Июня 2019 556
16:33, 4 Июня 2019 384
15:55, 4 Июня 2019 790
15:12, 4 Июня 2019 307
14:39, 4 Июня 2019 722
10:13, 4 Июня 2019 331
19:32, 3 Июня 2019 620
18:01, 3 Июня 2019 752
16:51, 3 Июня 2019 526

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Гули Кичба награждена орденом «Ахьдз-Апша» II степени

Гули Кичба награждена орденом «Ахьдз-Апша» II степени

11:35, 8 Июня 2019
Гули Кичба награждена орденом «Ахьдз-Апша» II степени
Соответствующий Указ подписал Президент Абхазии  Рауль Хаджимба.

Сухум. 8 июня. Апсныпресс. За заслуги перед Республикой Абхазия, активную общественно-политическую деятельность Гули Михайловна Кичба награждена орденом «Ахьдз-Апша» II степени.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика