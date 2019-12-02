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Гудиса Тодуа: главная задача – сделать «Щелкунчика» узнаваемым для детей на абхазской сцене

15:39, 3 Декабря 2019
Гудиса Тодуа: главная задача – сделать «Щелкунчика» узнаваемым для детей на абхазской сцене
Премьера музыкального детского спектакля состоится 25 декабря.

Сухум. 3 декабря. Апсныпресс. Аманда Касландзия. 25 декабря в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба состоится премьера новогоднего детского спектакля «Щелкунчик и Мышиный король». Режиссёр спектакля Гудиса Тодуа рассказал Апсныпресс о подготовке к премьере.

Как отметил Тодуа, самое сложное – это выбор самого произведения: «Мне показалось очень скучным перед Новым годом из раза в раз ставить сказки, где главными персонажами являются животные. Современным детям это уже не интересно, поэтому захотелось поставить что-то классическое, но в то же время, соответствующее нашему менталитету. На протяжение двух недель искал материал, советовался с писателями и режиссерами. Предложений было много. А как мы знаем, наступающий год – это год крысы, и у меня возникла мысль поставить пьесу «Щелкунчик и Мышиный король». Это известная сказка Э. Гофмана из нашего детства». 

Как сообщил Тодуа, сказка в его постановке, не будет балетом или оперой: «У нас будет пьеса, которая составлена из рассказа Э. Гофмана. Хочется, чтобы персонажи ожили для детей и, конечно, чтобы звучала прекрасная музыка Чайковского. В моей трактовке спектакль будет музыкальным. Главная задача – сделать «Щелкунчика» узнаваемым для детей на абхазской сцене. Я минимизировал текст и сделал акцент на пластику. Сейчас ведется активная подготовка реквизита, костюмов и декораций».

По словам Тодуа, в работе немалые сложности возникли при переводе произведения на абхазский язык: «Особенно трудно – с переводом названия самой пьесы. Работа еще продолжается. Окончательное решение должно быть принято до генеральной репетиции».


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