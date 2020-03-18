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Гудаутская ЦРБ станет резервным госпиталем для возможных больных коронавирусной инфекцией COVID-19
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18:45, 25 Марта 2020
В Минздравсоцобеспечения РА издан соответствующий приказ.
Сухум. 25 марта. Апсныпресс. В Гудаутской Центральной районной больнице состоялось рабочее совещание под руководством министра здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаза Цахнакия, посвященное подготовке медучреждения к возможному приему зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.
Сухум. 25 марта. Апсныпресс. В Гудаутской Центральной районной больнице состоялось рабочее совещание под руководством министра здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаза Цахнакия, посвященное подготовке медучреждения к возможному приему зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.
Как говорится в сообщении, согласно приказу Министерства, ЦРБ определена резервным госпиталем, готовым к приему подобных пациентов. Здесь работает инфекционный корпус, рассчитанный на 70 коек, при необходимости будут задействованы и другие отделения.
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