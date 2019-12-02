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ГТК РА: в этом году более чем в 10 раз увеличились объемы экспорта хурмы и почти в 7 раз – фейхоа
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13:46, 4 Декабря 2019
Объемы экспорта цитрусовых снизились на 50%.
Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. В 2019 году снизились показатели экспорта цитрусовых, но увеличились объемы вывоза фейхоа и хурмы, об этом проинформировали Апсныпресс в Государственном таможенном комитете РА.
Как отметил председатель ГТК РА Гурам Инапшба: «В прошлом году показатели экспорта цитрусовых были в 2 раза больше, чем в 2019. Этот год считается неурожайным. Экспорт снизился на 50%».
Так, по статистике ГТК РА, с 1 сентября по 2 декабря из Абхазии экспортировано 4 092 429 кг цитрусовых, тогда как в прошлом году за аналогичный период эта цифра составила 8 568 692 кг В 2017 году, за аналогичный период было экспортировано 1 599 399 кг мандаринов и апельсинов.
Но зато, в этом году более чем в 10 раз увеличились объемы экспорта хурмы: с 1 сентября по 2 декабря из Абхазии вывезено 57 796 килограммов хурмы, за аналогичный период 2018 года было экспортировано всего 5 342 кг, в 2017 году этот показатель составил 100 982 килограмма.
Также, почти в 7 раз увеличились и объемы экспорта фейхоа: в 2019 году с 1 сентября по 2 декабря было вывезено 341 382 кг, за аналогичный период 2018 года – 50 559 кг фейхоа, в 2017 году эта цифра составила 76 410 кг.
Начальник агроотдела Государственного комитета РА по сельскому хозяйству Эдуард Барганджия прокомментировал Апсныпресс увеличение объемов экспорта хурмы и фейхоа и снижение цитрусовых: «В этом году собрано почти на 50% меньше урожая мандаринов, чем в прошлом году. Это связано с тем, что для цитрусовых плантаций характерна периодичность. То есть, если в прошлом году у нас был обильный урожай, то в этом – объемы сбора будут меньше. Кроме того, лето оказалось засушливым, произошло осыпание плодов, что тоже повлияло на низкую урожайность. На сегодняшний день собрано 10 тысяч тонн цитрусовых, реализовано 4 тысячи тонн. А вот по фейхоа – урожай хороший, намного больше, чем в прошлом году. Дело в том, что фейхоа не повреждает мраморный клоп».
Урожайность хурмы в этом году зависит от того, что проводилось лечение от мраморного клопа, были розданы препараты по всем районам. Поэтому мы смогли сохранить урожай хурмы».
Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. В 2019 году снизились показатели экспорта цитрусовых, но увеличились объемы вывоза фейхоа и хурмы, об этом проинформировали Апсныпресс в Государственном таможенном комитете РА.
Как отметил председатель ГТК РА Гурам Инапшба: «В прошлом году показатели экспорта цитрусовых были в 2 раза больше, чем в 2019. Этот год считается неурожайным. Экспорт снизился на 50%».
Так, по статистике ГТК РА, с 1 сентября по 2 декабря из Абхазии экспортировано 4 092 429 кг цитрусовых, тогда как в прошлом году за аналогичный период эта цифра составила 8 568 692 кг В 2017 году, за аналогичный период было экспортировано 1 599 399 кг мандаринов и апельсинов.
Но зато, в этом году более чем в 10 раз увеличились объемы экспорта хурмы: с 1 сентября по 2 декабря из Абхазии вывезено 57 796 килограммов хурмы, за аналогичный период 2018 года было экспортировано всего 5 342 кг, в 2017 году этот показатель составил 100 982 килограмма.
Также, почти в 7 раз увеличились и объемы экспорта фейхоа: в 2019 году с 1 сентября по 2 декабря было вывезено 341 382 кг, за аналогичный период 2018 года – 50 559 кг фейхоа, в 2017 году эта цифра составила 76 410 кг.
Начальник агроотдела Государственного комитета РА по сельскому хозяйству Эдуард Барганджия прокомментировал Апсныпресс увеличение объемов экспорта хурмы и фейхоа и снижение цитрусовых: «В этом году собрано почти на 50% меньше урожая мандаринов, чем в прошлом году. Это связано с тем, что для цитрусовых плантаций характерна периодичность. То есть, если в прошлом году у нас был обильный урожай, то в этом – объемы сбора будут меньше. Кроме того, лето оказалось засушливым, произошло осыпание плодов, что тоже повлияло на низкую урожайность. На сегодняшний день собрано 10 тысяч тонн цитрусовых, реализовано 4 тысячи тонн. А вот по фейхоа – урожай хороший, намного больше, чем в прошлом году. Дело в том, что фейхоа не повреждает мраморный клоп».
Урожайность хурмы в этом году зависит от того, что проводилось лечение от мраморного клопа, были розданы препараты по всем районам. Поэтому мы смогли сохранить урожай хурмы».
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