ГТК РА: плановые показатели по таможенным платежам за апрель выполнены на 116%

Государственный таможенный комитет РА привел статистику таможенных платежей.



Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. План по таможенным платежам за апрель перевыполнен. Об этом сообщает ГТК РА.



Как говорится в сообщении, несмотря на введение на территории Республики Абхазия чрезвычайного положения в связи с пандемией короновируса с конца марта и ограничительных мер на перемещение товаров через таможенную границу, импортно-экспортные поставки продолжались. При объеме внешней торговли за апрель в размере 1 млрд 914,4 млн рублей, сумма таможенных платежей за месяц составила 173 млн рублей при плане 148,8 млн рублей. Плановые показатели по таможенным платежам за апрель выполнены на 116%.



В целом, за 4 месяца текущего года объем таможенных платежей, взысканных таможенными органами Республики Абхазия, составил 542,1 млн рублей, при плановых показателях 544,8 млн рублей.



Таким образом, несмотря на введение ограничительных мер в стране, план по взысканию таможенных платежей за 4 месяца 2020 года успешно выполнен на 99,5%.

