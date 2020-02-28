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ГТК РА: объем внешней торговли Абхазии в 2019 году вырос на 9,5%

14:25, 28 Февраля 2020
ГТК РА: объем внешней торговли Абхазии в 2019 году вырос на 9,5%
В Государственном таможенном комитете Республики Абхазия прошла итоговая Коллегия.

Сухум. 28 февраля. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В Государственном таможенном комитете Республики Абхазия на Коллегии подвели итоги 2019 года.

Начальник отдела статистики и анализа ГТК РА Асида Квициния доложила об итогах: 
«По данным ОСА ГТК РА, объем внешней торговли РА за 2019 г. составил 25 млрд 989,4 млн рублей, что на 2 млрд 282,3 млн рублей больше, чем за 2018 год (рост на 9,5%). В том числе:
экспорт – 5 млрд 935,4 млн рублей, в 2018 году – 5 млрд 162 млн рублей (темп роста – 14%);
импорт – 20 млрд 54 млн рублей, в 2018 году – 18 млрд 545, 1 млн рублей (темп роста – 8%).

Сальдо торгового баланса осталось также отрицательным и составило 14 млрд 119 млн рублей. Причиной отрицательного сальдо в показателе баланса торговли является повышенный спрос на импортные товары, такие как медикаменты, продукты питания, строительные материалы и горюче –смазочные материалы, удельный вес которых в совокупности составляет 45%. В то же время, экспортный потенциал страны продолжает оставаться невысоким. 

Несмотря на рост объемов внешней торговли РА, в 2019 году сократилось количество предприятий, которые вовлечены во внешнеэкономическую деятельность. Так, в 2019 году экспортно-импортные операции осуществляли 1 598 участников ВЭД, что в сравнении с предыдущим 2018 годом меньше на 59 предприятий (спад на 3,6%). За рассматриваемый период сократилось число импортеров (спад на 2,3%) и экспортеров (спад на 25,6%). 

Рост экспорта в товарообороте связан с увеличением объема вывоза рыбной продукции, а также цитрусовых плодов, при этом по ореху лесному мы наблюдаем спад, товарооборот данной продукции составляет:

- рыба, свежая или охлажденная 4,6 млн рублей, в 2018 году – 15,5 млн рублей (спад на 70%);
- рыбий жир – 365,1 млн рублей, в 2018 году – 191,4 млн рублей (рост на 90%);
- рыбная мука – 912,5 млн рублей, в 2018 году – 313,1 млн рублей (рост на 192%);
-  цитрусовые плоды – 368, 1 млн рублей, в 2018 году - 584 млн рублей (спад на 37%);
- орех лесной (в скорлупе) – 30,1 млн рублей, а в 2018 году – 21 млн рублей (рост на 43%).

Основу экспорта РА составляет продукция агропромышленного комплекса, доля которого равна 54%, а в стоимостном выражении 2 млрд 768 млн рублей, что на 1 млрд 639 млн рублей меньше по сравнению с 2018 годом (спад на 40%).
Структура импорта в 2019 году охватывает практически всю товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. Наиболее значительные позиции в импорте занимают продукты питания, бензин, дизтопливо, автомасла, сжиженный газ, машины, оборудование и механизмы, в том числе, бытовая техника, автотранспортные средства и прочие товары (такие как продукты химической промышленности, текстильные изделия и т.д.).

В географической структуре внешней торговли Республики Абхазия особое место занимает Российская Федерация (70% абхазской торговли) и Турция, на долю которых приходится 78% всего товарооборота: 

Российская Федерация – 70 %;
Турция – 8%;
Другие страны – 22%».

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