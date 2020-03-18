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Григорий Маракуца: в Абхазии выборы всегда проходили прозрачно и спокойно

68
14:24, 23 Марта 2020
Григорий Маракуца: в Абхазии выборы всегда проходили прозрачно и спокойно
Валерий Кварчия встретился с делегацией секретариата Межпарламентской ассамблеи государств-участников сообщества «За демократию и права народа».

Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия встретился с делегацией секретариата Межпарламентской ассамблеи государств-участников сообщества «За демократию и права народа», которые прибыли в Абхазию в качестве наблюдателей на повторные выборы Президента. На встрече также присутствовал глава официального Представительства ПМР в РА Гарри Купалба. 

Руководитель Межпарламентской ассамблеи Григорий Маракуца подчеркнул, что выборы в Абхазии прошли спокойно: «Мы посетили большое количество участков, по всем районам страны. Везде работа шла организованно, наблюдатели говорили, что никаких претензий нет. Мы и не сомневались в этом, в Абхазии выборы всегда проходили прозрачно, спокойно и служили примером для многих других стран».

При этом Григорий Маракуца добавил: «Мы искренне желаем, чтобы больше досрочных выборов в Абхазии не было. И надеемся, что все три стороны, которые участвовали на выборах, сложат свои усилия и сделают все возможное для будущего абхазского народа».

Валерий Кварчия поблагодарил делегацию за проделанную работу: «Спасибо, что приехали поддержать нас. Выборы завершились в первом туре, и мы рады, что все прошло спокойно, в рамках закона, на высоком организационном уровне. Большинство людей сказали свое слово, и это положительное явление. За время предвыборной кампании кандидаты относились друг к другу с уважением, и после выборов поздравили победителя. Это о многом говорит. В процессе выборов было много положительных моментов, и рано или поздно у нас все получится».

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