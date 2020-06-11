Григорий Пилия назначен Советником Президента Абхазии

Распоряжение об этом подписал Президент РА Аслан Бжания.



Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение о назначении Григория Давидовича Пилия Советником Президента Республики Абхазия.





(АП): Григорий Давидович Пилия

родился 9 февраля 1987 года.



В 2013 году окончил Московский государственный открытый университет им. В. С. Черномырдина . Специальность - производственный менеджмент.



В 2019 году прошел курс повышения квалификации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)



Опыт работы:



март 2007- август 2011 - ведущий специалист Департамента экономического и финансового обеспечения инвестиционной деятельности, отдел планирования затрат ОАО «Концерн Росэнергоатом»;



август 2011 - август 2012 - главный специалист Департамента контроля капитальных вложений, отдел анализа использования сметных лимитов ОАО «Концерн Росатом»;



август 2012 - февраль 2013 - главный специалист управления сооружением объектов департамента управления стоимостью сооружения объектов ОАО «Концерн Росатом»;



март 2013 - январь 2015 - экономист в СМУ-1 ГК «Апсныргылара»;



январь2015 - август 2017 - руководитель департамента по энергетическому надзору Госстандарта Абхазии;



март 2018 - май 2020 - эксперт Управления строительства в АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы ( г. Москва).

