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Граждане Абхазии проголосовали в Москве
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20:16, 22 Марта 2020
В голосовании приняли участие 998 избирателей.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. В 20:00 в Москве закрылся избирательный участок №4 по выборам Президента Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Республики Абхазии в Российской Федерации.
Как отметил председатель участковой комиссии Беслан Кобахия: «Голосование прошло организованно, спокойно. В голосовании приняли участие 998 избирателей. На участке были приняты санитарно-эпидемиологические меры, в соответствии с общими рекомендациями борьбы с коронавирусной инфекцией. На участке присутствовали наблюдатели от всех кандидатов в президенты. Нареканий от наблюдателей в участковую избирательную комиссию не поступало».
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. В 20:00 в Москве закрылся избирательный участок №4 по выборам Президента Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Республики Абхазии в Российской Федерации.
Как отметил председатель участковой комиссии Беслан Кобахия: «Голосование прошло организованно, спокойно. В голосовании приняли участие 998 избирателей. На участке были приняты санитарно-эпидемиологические меры, в соответствии с общими рекомендациями борьбы с коронавирусной инфекцией. На участке присутствовали наблюдатели от всех кандидатов в президенты. Нареканий от наблюдателей в участковую избирательную комиссию не поступало».
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