Граждане Абхазии проголосовали в Москве

В голосовании приняли участие 998 избирателей.



Сухум. 22 марта. Апсныпресс. В 20:00 в Москве закрылся избирательный участок №4 по выборам Президента Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Республики Абхазии в Российской Федерации.



Как отметил председатель участковой комиссии Беслан Кобахия: «Голосование прошло организованно, спокойно. В голосовании приняли участие 998 избирателей. На участке были приняты санитарно-эпидемиологические меры, в соответствии с общими рекомендациями борьбы с коронавирусной инфекцией. На участке присутствовали наблюдатели от всех кандидатов в президенты. Нареканий от наблюдателей в участковую избирательную комиссию не поступало».

