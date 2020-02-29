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Готовится заседание Совбеза по вопросу оперативного оказания медпомощи Аслану Бжания
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15:41, 2 Марта 2020
Кандидат в Президенты, депутат Парламента Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в медицинское учреждение г. Сочи 2 марта.
Сухум. 2 марта. Апсныпресс. Пресс-служба Кабинета Министров РА сообщает о запланированном заседании с членами Совета безопасности Республики Абхазия в 16:00 по вопросу оперативного оказания необходимой медицинской помощи кандидату в Президенты Аслану Бжания.
В сообщении говорится:
«В связи с экстренной госпитализацией кандидата в Президенты, депутата Народного Собрания – Парламента Аслана Бжания в медицинское учреждение г. Сочи исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба дал поручение министру здравоохранения и социального обеспечения Тамазу Цахнакия связаться с российскими коллегами и содействовать оперативному оказанию необходимой медицинской помощи».
Сухум. 2 марта. Апсныпресс. Пресс-служба Кабинета Министров РА сообщает о запланированном заседании с членами Совета безопасности Республики Абхазия в 16:00 по вопросу оперативного оказания необходимой медицинской помощи кандидату в Президенты Аслану Бжания.
В сообщении говорится:
«В связи с экстренной госпитализацией кандидата в Президенты, депутата Народного Собрания – Парламента Аслана Бжания в медицинское учреждение г. Сочи исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба дал поручение министру здравоохранения и социального обеспечения Тамазу Цахнакия связаться с российскими коллегами и содействовать оперативному оказанию необходимой медицинской помощи».
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