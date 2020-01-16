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Готовится отчет о состоянии водоснабжения и питьевой воды в республике

13:29, 16 Января 2020
Готовится отчет о состоянии водоснабжения и питьевой воды в республике
Соответствующее решение принято на совещании в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения РА.

Сухум. 16 января. Апсныпресс. В Министерстве здравоохранения и социального обеспечения РА прошли рабочие совещания под руководством министра Тамаза Цахнакия при участии главврачей медучреждений по ряду направлений. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РА.

На совещаниях, в частности, обсудили подготовку к коллегии Минздрава по итогам работы в 2019 году, обеспечение медикаментами и расходными материалами медицинских учреждений страны, подготовку регистра инвалидов, трудовую дисциплину и порядок лечения пациентов.

По итогам совещаний было поручено оптимизировать лекарственное обеспечение больниц и клиник и подготовить перечень соответствующих медикаментов и расходных материалов, необходимых для работы на ближайший квартал, а также внести коррективы в персонифицированную информацию регистра инвалидов.

Кроме того, принято решение создать комиссию по подготовке критериев для присвоения инвалидности с детства, в частности, перечня заболеваний, являющихся основанием для присвоения инвалидности.

Республиканской СЭС поручено провести работу по профилактике сезонного гриппа и подготовить проект соглашения с Роспотребнадзором для обеспечения санэпидблагополучия.

Также, было решено провести анализ эпидемиологической ситуации в стране и заболеваемости по регионам сердечно-сосудистыми, онкологическими и заболеваниями опорно-двигательной системы, подготовить отчет о состоянии водоснабжения городов республики и питьевой воды в целом.

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