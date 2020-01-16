13:29, 16 Января 2020
17:38, 15 Января 2020 548
16:16, 15 Января 2020 221
16:02, 15 Января 2020 294
14:09, 15 Января 2020 500
13:14, 15 Января 2020 292
13:07, 15 Января 2020 335
17:38, 14 Января 2020 444
16:25, 13 Января 2020 950
14:00, 13 Января 2020 709
13:45, 13 Января 2020 586
12:00, 13 Января 2020 731
23:50, 12 Января 2020 1929
22:27, 12 Января 2020 1122
16:39, 12 Января 2020 1219
14:09, 12 Января 2020 1061
14:04, 12 Января 2020 1068
12:58, 12 Января 2020 839
00:08, 12 Января 2020 2310
20:05, 11 Января 2020 1578
15:04, 11 Января 2020 1271
14:33, 11 Января 2020 858
13:51, 11 Января 2020 971
13:42, 11 Января 2020 1818
Популярное
10.01.2020 5031
10.01.2020 2348
10.01.2020 2323
12.01.2020 2310
10.01.2020 2277
10.01.2020 2202
10.01.2020 2120
09.01.2020 1954
Готовится отчет о состоянии водоснабжения и питьевой воды в республике
13:29, 16 Января 2020
Соответствующее решение принято на совещании в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения РА.
Сухум. 16 января. Апсныпресс. В Министерстве здравоохранения и социального обеспечения РА прошли рабочие совещания под руководством министра Тамаза Цахнакия при участии главврачей медучреждений по ряду направлений. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РА.
На совещаниях, в частности, обсудили подготовку к коллегии Минздрава по итогам работы в 2019 году, обеспечение медикаментами и расходными материалами медицинских учреждений страны, подготовку регистра инвалидов, трудовую дисциплину и порядок лечения пациентов.
По итогам совещаний было поручено оптимизировать лекарственное обеспечение больниц и клиник и подготовить перечень соответствующих медикаментов и расходных материалов, необходимых для работы на ближайший квартал, а также внести коррективы в персонифицированную информацию регистра инвалидов.
Кроме того, принято решение создать комиссию по подготовке критериев для присвоения инвалидности с детства, в частности, перечня заболеваний, являющихся основанием для присвоения инвалидности.
Республиканской СЭС поручено провести работу по профилактике сезонного гриппа и подготовить проект соглашения с Роспотребнадзором для обеспечения санэпидблагополучия.
Также, было решено провести анализ эпидемиологической ситуации в стране и заболеваемости по регионам сердечно-сосудистыми, онкологическими и заболеваниями опорно-двигательной системы, подготовить отчет о состоянии водоснабжения городов республики и питьевой воды в целом.
Сухум. 16 января. Апсныпресс. В Министерстве здравоохранения и социального обеспечения РА прошли рабочие совещания под руководством министра Тамаза Цахнакия при участии главврачей медучреждений по ряду направлений. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РА.
На совещаниях, в частности, обсудили подготовку к коллегии Минздрава по итогам работы в 2019 году, обеспечение медикаментами и расходными материалами медицинских учреждений страны, подготовку регистра инвалидов, трудовую дисциплину и порядок лечения пациентов.
По итогам совещаний было поручено оптимизировать лекарственное обеспечение больниц и клиник и подготовить перечень соответствующих медикаментов и расходных материалов, необходимых для работы на ближайший квартал, а также внести коррективы в персонифицированную информацию регистра инвалидов.
Кроме того, принято решение создать комиссию по подготовке критериев для присвоения инвалидности с детства, в частности, перечня заболеваний, являющихся основанием для присвоения инвалидности.
Республиканской СЭС поручено провести работу по профилактике сезонного гриппа и подготовить проект соглашения с Роспотребнадзором для обеспечения санэпидблагополучия.
Также, было решено провести анализ эпидемиологической ситуации в стране и заболеваемости по регионам сердечно-сосудистыми, онкологическими и заболеваниями опорно-двигательной системы, подготовить отчет о состоянии водоснабжения городов республики и питьевой воды в целом.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.