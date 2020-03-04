Государственной санитарно-эпидемиологической службе предписаны меры по борьбе с коронавирусной инфекцией

Приказ подписал министр здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаз Цахнакия.







Сухум. 5 марта. Апсныпресс. Министр здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаз Цахнакия подписал Приказ «в связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2».







В Приказе определены меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которые должны осуществиться Государственной санитарно-эпидемиологической службой Минздравсоцобеспечения:







«1. Обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2)







2. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные мероприятия. Ограничить проведение массовых мероприятий. Запретить проведение организованных мероприятий в помещениях с участием детей.







3. Усилить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РА, проводить опрос граждан Абхазии с целью выяснения стран, откуда прибыли граждане, вручать памятки по профилактике коронавирусной инфекции (Covid-19) и правилам обращения в ЛПУ при проявлении симптоматики, схожей с коронавирусной инфекцией.







4. Обеспечить работу «горячей линии» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации.







5. Рекомендовать гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на «горячую линию». При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту жительства с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для своевременного обследования контактных лиц (родственников) и проведения противоэпидемических мероприятий.







6. Организовать медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней всех граждан РА, прибывающих из стран имеющих неблагополучную ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией, по месту их пребывания. При появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (SARS-CoV-2), обеспечить их немедленную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь, стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных.







7. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь, лицам старше 60 лет, особое внимание обращать на лиц с внебольничными пневмониями.







8. Уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.







9. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбору биологического материала от больных для исследований на новую коронавирусную инфекцию (SARS-CoV-).







10. Провести корректировку схем перепрофилирования медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для госпитализации лиц, больных внебольничными пневмониями, предусмотрев создание условий их изолированного пребывания в стационарных условиях специально для данного контингента больных.







11. Отработать маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных.







12. Провести расчеты и обратиться в адрес международных организаций, проводящих свою деятельность на территории РА, по оказанию гуманитарной помощи медицинским организациям Абхазии в обеспечении противовирусными препаратами, в том числе, рекомендованными для лечения новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2), дезинфекционными средствами и средствами индивидуальной защиты.







13. Государственной санитарно-эпидемиологической службе РА при каждом установленном случае Covid-19 или при получении достоверной эпидемиологической информации на подозрение по заболеванию новой коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2) проводить незамедлительное проведение регламентированного комплекса противоэпидемических мероприятий.







14. Проводить тщательный сбор медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками респираторной инфекции, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (Covid-19).







15. Принять меры по организации регулярных занятий с медицинскими работниками по вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции (Covid-19), в том числе, по проведению разъяснительной работы с населением.







16. Активизировать разъяснительную работу с населением о профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.







17. Государственной санитарно-эпидемиологической службе РА обеспечить направление всех положительных и сомнительных результатов для подтверждения в Референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями (тяжёлый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром и другими), функционирующий на базе Федерального бюджетного учреждения науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора или ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора».







Приказ вступил в силу со дня его официального опубликования. Контроль за его выполнением министр оставил за собой.