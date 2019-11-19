Государственному ансамблю народного танца «Кавказ» – 25 лет!



(АП): Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» был создан в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.



Основателем и первым его руководителем был Кандид Тарасович Тарба – народный артист Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени и ордена Дружбы Российской Федерации.



За 25 лет ансамбль «Кавказ» своим творчеством представлял многогранное танцевальное искусство народов Кавказа на сценических площадках не только Республики Абхазия, но и Москвы, и многих других регионов Российской Федерации, Польши, Турецкой Республики, Федеративной Республики Германия, Донецкой и Луганской народных республик. Ансамбль неоднократно занимал призовые места в различных международных танцевальных фестивалях.

В Абхазской государственной филармонии прошел концерт, посвященный 25-летнему юбилею Государственного ансамбля народного танца «Кавказ».На мероприятии присутствовал Президент Абхазия Рауль Хаджимба.Глава государства поздравил коллектив Государственного ансамбля народного танца «Кавказ»: «За эти годы ансамбль достиг больших успехов, коллектив широко известен за рубежом. Желаю вам дальнейших успехов и творческого вдохновения».Рауль Хаджимба также поблагодарил руководителей северокавказских ансамблей народного танца, прибывших на юбилей.