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Государственному ансамблю народного танца «Кавказ» – 25 лет!
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20:20, 21 Ноября 2019
На юбилейном мероприятии присутствовал Президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. В Абхазской государственной филармонии прошел концерт, посвященный 25-летнему юбилею Государственного ансамбля народного танца «Кавказ».
На мероприятии присутствовал Президент Абхазия Рауль Хаджимба.
Глава государства поздравил коллектив Государственного ансамбля народного танца «Кавказ»: «За эти годы ансамбль достиг больших успехов, коллектив широко известен за рубежом. Желаю вам дальнейших успехов и творческого вдохновения».
Рауль Хаджимба также поблагодарил руководителей северокавказских ансамблей народного танца, прибывших на юбилей.
(АП): Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» был создан в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Основателем и первым его руководителем был Кандид Тарасович Тарба – народный артист Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени и ордена Дружбы Российской Федерации.
За 25 лет ансамбль «Кавказ» своим творчеством представлял многогранное танцевальное искусство народов Кавказа на сценических площадках не только Республики Абхазия, но и Москвы, и многих других регионов Российской Федерации, Польши, Турецкой Республики, Федеративной Республики Германия, Донецкой и Луганской народных республик. Ансамбль неоднократно занимал призовые места в различных международных танцевальных фестивалях.
Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. В Абхазской государственной филармонии прошел концерт, посвященный 25-летнему юбилею Государственного ансамбля народного танца «Кавказ».
На мероприятии присутствовал Президент Абхазия Рауль Хаджимба.
Глава государства поздравил коллектив Государственного ансамбля народного танца «Кавказ»: «За эти годы ансамбль достиг больших успехов, коллектив широко известен за рубежом. Желаю вам дальнейших успехов и творческого вдохновения».
Рауль Хаджимба также поблагодарил руководителей северокавказских ансамблей народного танца, прибывших на юбилей.
(АП): Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» был создан в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Основателем и первым его руководителем был Кандид Тарасович Тарба – народный артист Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени и ордена Дружбы Российской Федерации.
За 25 лет ансамбль «Кавказ» своим творчеством представлял многогранное танцевальное искусство народов Кавказа на сценических площадках не только Республики Абхазия, но и Москвы, и многих других регионов Российской Федерации, Польши, Турецкой Республики, Федеративной Республики Германия, Донецкой и Луганской народных республик. Ансамбль неоднократно занимал призовые места в различных международных танцевальных фестивалях.
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