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Государственная хоровая капелла Абхазии выступила на Зимнем фестивале искусств в Сочи
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16:50, 18 Февраля 2020
Ведущий творческий коллектив Абхазии привез на Фестиваль хоровую оперу.
Сухум. 18 февраля. Апсныпресс. Государственная хоровая капелла Абхазии выступила на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи с хоровой оперой «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РА.
И.о. министра культуры РА Эльвира Арсалия рассказала о концепции международного Фестиваля искусств: «Это место, где формируются тенденции как российской, так и мировой культуры. Фестиваль Юрия Башмета в Сочи привлекает огромное внимание не только любителей искусства из разных городов России, но и зарубежных стран. Одна из главных задач Фестиваля – это диалог культур».
Эльвира Арсалия подчеркнула, что деятели культуры Абхазии принимают участие в Фестивале уже не первый год: «Это способствует развитию единого культурного пространства, создает условия для активного профессионального общения. В этом году впервые Государственная хоровая капелла Абхазии, которая сегодня является ведущим творческим коллективом, хранительницей уникального музыкального наследия, приняла участие в Фестивале».
Сухум. 18 февраля. Апсныпресс. Государственная хоровая капелла Абхазии выступила на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи с хоровой оперой «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РА.
И.о. министра культуры РА Эльвира Арсалия рассказала о концепции международного Фестиваля искусств: «Это место, где формируются тенденции как российской, так и мировой культуры. Фестиваль Юрия Башмета в Сочи привлекает огромное внимание не только любителей искусства из разных городов России, но и зарубежных стран. Одна из главных задач Фестиваля – это диалог культур».
Эльвира Арсалия подчеркнула, что деятели культуры Абхазии принимают участие в Фестивале уже не первый год: «Это способствует развитию единого культурного пространства, создает условия для активного профессионального общения. В этом году впервые Государственная хоровая капелла Абхазии, которая сегодня является ведущим творческим коллективом, хранительницей уникального музыкального наследия, приняла участие в Фестивале».
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