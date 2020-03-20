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Госкомитет по статистике: срок сдачи бухгалтерской и статистической отчетности продлевается

13:33, 27 Марта 2020
Госкомитет по статистике: срок сдачи бухгалтерской и статистической отчетности продлевается
Госкомитет РА по статистике информирует об изменениях в работе.

Сухум. 27 марта. Апсныпресс. Государственный комитет РА по статистике проинформировал об изменениях в работе, произведенных в соответствии с Распоряжением и.о. Президента РА «О новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19» и в связи с объявленным карантином в Республике Абхазия. Об этом сообщает информационный отдел Госкомитета
РА.

Как говорится в сообщении, изменения произведены с целью минимизации контактов с бухгалтерами.

Так, для организации сбора и обработки бухгалтерской и статистической отчетности финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций Госкомитет по статистике предписывает:

1. «Срок сдачи бухгалтерской и статистической отчетности за первый квартал 2020г. продлевается до 22 апреля с.г.

2. Пользователи интернет-ресурса, независимо от места нахождения территориальных органов статистики, могут отправлять сканированные бухгалтерские и статистические отчеты с печатью и подписями на сайт ведомства ugsra.org или на электронную почту gosstatra@mail.ru

3. Для бухгалтеров, не пользующихся интернет-ресурсом, сдача бухгалтерской и статистической отчетности будет осуществляться по месту нахождения территориальных органов статистики с 7 по 22 апреля».


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