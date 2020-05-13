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Госкомиссия утвердила перечень праздничных мероприятий к 75-летию со дня рождения Владислава Ардзинба

28
13:08, 15 Мая 2020
Госкомиссия утвердила перечень праздничных мероприятий к 75-летию со дня рождения Владислава Ардзинба
Решение было принято на заседании Комиссии.

Сухум. 15 мая.  Апсныпресс. Государственная комиссия по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба, на заседании в Парламенте РА под председательством спикера Валерия Кварчия утвердила ряд праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате.

Так, решением Комиссии, в частности, предписано:

Администрации Президента РА совместно с Аппаратом Кабинета Министров РА осенью 2020 года организовать и провести торжественное заседание, посвященное 75-летию со дня рождения Владислава Ардзинба.

Республиканскому ГУ «Абхазская государственная телерадиокомпания» предусмотреть показ в течение года документального фильма «Владислав Ардзинба»; иных архивных материалов; бесед и встреч в память о Владиславе Григорьевиче Ардзинба с приглашением видных общественно-политических деятелей в онлайн режиме. В срок до 1 июня 2020 года подготовить и представить проект по проведению архивирования и оцифровки видеоматериалов, связанных с деятельностью Первого Президента РА, с целью передачи видеоматериалов в Государственное архивное управление РА.

ГУ Министерства культуры Республики Абхазия «Государственный русский театр драмы имени Ф. А. Искандера» осенью 2020 года подготовить телеспектакль «Московские переговоры 3 сентября 1992 года». 

Республиканским государственным учреждениям «Апсныпресс», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» в течение года  издавать материалы, посвященные празднованию 75-летия со дня рождения Первого Президента РА, отражающие жизнедеятельность и значимость личности В. Г. Ардзинба для абхазского народа.

Министерству культуры РА продлить конкурс на лучший проект памятника В. Г. Ардзинба в г. Сухум, ранее объявленный на основании решения Государственной комиссии при Кабинете Министров РА по монументальному искусству, до 30 декабря 2020 года.

Министерству просвещения и языковой политики РА представить план мероприятий в учебных учреждениях Республики Абхазия на осень 2020 года, приуроченных памяти Первого Президента РА и отражающих жизнедеятельность Владислава Ардзинба.

Аппарату Кабинета Министров РА подготовить обращение к Национальному банку РА с предложением о выпуске в 2020 году памятных монет «Ардзинба В. Г. 75 лет» серии «Выдающиеся личности Абхазии».

Академии наук РА совместно с Абхазским институтом гуманитарных исследований им. Гулиа и Абхазским государственным университетом организовать и провести осенью 2020 года международную конференцию на тему: «В. Г. Ардзинба как ученый и политик».

Государственному комитету по репатриации РА в срок до 31 мая 2020 года подготовить и представить предложения по созданию условий для участия в юбилейных мероприятиях абхазской диаспоры за рубежом.


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